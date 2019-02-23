تكنولوجيا: هواوي تسخر من Galaxy S10 وتروج لمجموعة P30 الخاصة بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد دقائق من قيام سامسونج بالكشف عن هواتف جالكسي S10 و S10+ بشكل رسمي أمس خلال مؤتمرها، قامت هواوي بالسخرية من شركة سامسونج عن طريق الترحيب بها في “عالم الكاميرا الثلاثية”.

وعلى الرغم من أن براعة التصوير لا تتمحور دائمًا حول عدد الكاميرات الموجودة بالجهاز، إلا أن شركة هواوي هي أول من أحضرت إعداد الكاميرا الثلاثي الخلفي مع هاتف P20 Pro، ومن ثم أطلقت هاتف Mate 20 Pro الذي يمتاز بإعداد كاميرا ثلاثي مذهل أيضًا. والآن، فقد أحضرت سامسونج الكاميرا الثلاثية إلى هاتفي جالكسي S10 و S10+.

ومن المثير للاهتمام أن هواوي لم تذكر أي شيء بخصوص إعداد الكاميرا الرباعي القادم مع مجموعة P30، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي للشركة قد ألمح إلى ذلك عبر صورة نشرها على موقع Weibo.

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في كلتا الحالتين، فإن هواوي قد أصدرت إعلان تشويقي لمجموعة P30 على موقع تويتر، تذكرنا فيه بموعد الإعلان الرسمي لـ P30 في حدث 26 مارس.

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