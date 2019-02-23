الهاتف Nokia 2.1 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 9 Pie Go Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 5 2017 في الشهر الماضي. وبالأمس، قامت الشركة الفنلندية بإصدار نفس التحديث للهاتف Nokia 6 2017. حسنًا، أما وقد قلنا ذلك، فقد بدأت شركة HMD Global Oy كذلك الآن بإصدار تحديث Android 9 Pie Go Edition للهاتف Nokia 2.1.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد تم إطلاق الهاتف Nokia 2.1 في شهر مايو من العام الماضي مع نظام Android Oreo Go Edition. والآن، بدأ هذا الهاتف بتلقي النسخة الخفيفة من نظام Android 9 Pie، على الأقل هذا ما أكده لنا السيد Juho Sarvikas في حسابه الرسمي على شبكة تويتر علمًا أن هذا الأخير يعد هو المسؤول الأول عن المنتجات في شركة HMD Global Oy.

وكان من المقرر أن يحصل الهاتف Nokia 3.1 Plus على تحديث Android 9 Pie في شهر يناير الماضي، ولكن قررت شركة HMD Global Oy تأجيل ذلك. ومن ناحية أخرى، سيحصل كل من Nokia 3.1 و Nokia 5.1 على تحديث Android 9 Pie قبل نهاية شهر مارس المقبل إذا إلتزمت شركة HMD Global Oy بالجدول الزمني.