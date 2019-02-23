تسريب صور ومواصفات ستة هواتف Alcatel قبيل إنعقاد معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة TCL تحت الأضواء في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 عندما أعلنت عن الهاتف Alcatel 1X 2019، وإجراء بعض التحديثات على هواتف البلاكبيري، وتقديم نموذج أولي من شاشة قابلة للطي قامت بتطويرها بالتعاون مع شركة CSOT. أما وقد قلنا ذلك، فسوف تكون شركة TCL حاضرة أيضًا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل، ونحن نتوقع رؤية ستة هواتف ذكية جديدة من الشركة تحت العلامة التجارية Alcatel، على الأقل وفقا لتسريب جديد من المسرب الأمريكي الشهير evleaks. ويبدو أن جميع هذه الهواتف الذكية ستضم مواصفات تقنية متواضعة.

هذه الهواتف الذكية الستة المعنية ستحمل الأسماء Alcatel 1V و Alcatel 1S و Alcatel 3C و Alcatel 3L إضافة إلى Alcatel 3V و Alcatel 3. وكما سبق وأشرنا، فهذه الهواتف الذكية الستة تضم مواصفات تقنية متواضعة، وهذا ما يعني بأنه ليس هناك ما يثير الإهتمام كثيرًا فيها. وفي حالة إذا كنت ترغب في الإطلاع على المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية الستة، فسوف تجدها أدناه :

Alcatel 1V

شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة +FWVGA

معالج ثماني النوى

كاميرا بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل

ذاكرة عشوائية بحجم 1GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB

دعم شبكات الجيل الرابع 4G

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 2460mAh

نظام Android 9 Pie Go Edition

Alcatel 1S

شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة +HD تغطي 81.3% من واجهة الجهاز

معالج ثماني النوى من فئة SC9863A

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 3060mAh

ميزة التعرف على الوجه

نظام Android 9 Pie

Alcatel 3C

شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +HD

معالج رباعي النوى من فئة MediaTek MTK8321

دعم شبكات الجيل الثالث 3G

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل

بطارية بسعة 3000mAh

مستشعر بصمات الأصابع

ميزة التعرف على الوجه

مكبرات صوتية مزدوجة

نظام Android 9 Pie

Alcatel 3L

شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +HD تغطي 88.4% من واجهة الجهاز

معالج رباعي النوى من فئة Snapdragon 429

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني

ذاكرة عشوائية بحجم 2GB

ذاكرة داخلية بحجم 16GB

بطارية بسعة 3500mAh

ميزة التعرف على الوجه

نظام الأندرويد Oreo قابل للترقية إلى Android 9 Pie في وقت لاحق

Alcatel 3V

شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة غير معروفة

دعم شبكات الجيل الرابع 4G

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

بطارية بسعة 4000mAh

مستشعر بصمات الأصابع

ميزة التعرف على الوجه

مكبرات صوتية مزدوجة

نظام Android 9 Pie

Alcatel 3

شاشة بحجم 5.94 إنش وبدقة +HD مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي

معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل

كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB

بطارية بسعة 3500mAh

نظام Android 9 Pie

للآسف، المعلومات المتعلقة بأسعار هذه الهواتف الذكية الستة ومواعيد إطلاقها في الأسواق غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن نحصل على كافة التفاصيل في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل.

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