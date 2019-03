تسريب صور ومواصفات ستة هواتف Alcatel قبيل إنعقاد معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة TCL تحت الأضواء في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 عندما أعلنت عن الهاتف Alcatel 1X 2019، وإجراء بعض التحديثات على هواتف البلاكبيري، وتقديم نموذج أولي من شاشة قابلة للطي قامت بتطويرها بالتعاون مع شركة CSOT. أما وقد قلنا ذلك، فسوف تكون شركة TCL حاضرة أيضًا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل، ونحن نتوقع رؤية ستة هواتف ذكية جديدة من الشركة تحت العلامة التجارية Alcatel، على الأقل وفقا لتسريب جديد من المسرب الأمريكي الشهير evleaks. ويبدو أن جميع هذه الهواتف الذكية ستضم مواصفات تقنية متواضعة.

هذه الهواتف الذكية الستة المعنية ستحمل الأسماء Alcatel 1V و Alcatel 1S و Alcatel 3C و Alcatel 3L إضافة إلى Alcatel 3V و Alcatel 3. وكما سبق وأشرنا، فهذه الهواتف الذكية الستة تضم مواصفات تقنية متواضعة، وهذا ما يعني بأنه ليس هناك ما يثير الإهتمام كثيرًا فيها. وفي حالة إذا كنت ترغب في الإطلاع على المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية الستة، فسوف تجدها أدناه :

للآسف، المعلومات المتعلقة بأسعار هذه الهواتف الذكية الستة ومواعيد إطلاقها في الأسواق غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن نحصل على كافة التفاصيل في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل.

