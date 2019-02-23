تسريب صور ومواصفات ستة هواتف Alcatel قبيل إنعقاد معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة TCL تحت الأضواء في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019 عندما أعلنت عن الهاتف Alcatel 1X 2019، وإجراء بعض التحديثات على هواتف البلاكبيري، وتقديم نموذج أولي من شاشة قابلة للطي قامت بتطويرها بالتعاون مع شركة CSOT. أما وقد قلنا ذلك، فسوف تكون شركة TCL حاضرة أيضًا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل، ونحن نتوقع رؤية ستة هواتف ذكية جديدة من الشركة تحت العلامة التجارية Alcatel، على الأقل وفقا لتسريب جديد من المسرب الأمريكي الشهير evleaks. ويبدو أن جميع هذه الهواتف الذكية ستضم مواصفات تقنية متواضعة.
هذه الهواتف الذكية الستة المعنية ستحمل الأسماء Alcatel 1V و Alcatel 1S و Alcatel 3C و Alcatel 3L إضافة إلى Alcatel 3V و Alcatel 3. وكما سبق وأشرنا، فهذه الهواتف الذكية الستة تضم مواصفات تقنية متواضعة، وهذا ما يعني بأنه ليس هناك ما يثير الإهتمام كثيرًا فيها. وفي حالة إذا كنت ترغب في الإطلاع على المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية الستة، فسوف تجدها أدناه :
Alcatel 1V
- شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة +FWVGA
- معالج ثماني النوى
- كاميرا بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل
- ذاكرة عشوائية بحجم 1GB
- ذاكرة داخلية بحجم 16GB
- دعم شبكات الجيل الرابع 4G
- مستشعر بصمات الأصابع
- بطارية بسعة 2460mAh
- نظام Android 9 Pie Go Edition
Alcatel 1S
- شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة +HD تغطي 81.3% من واجهة الجهاز
- معالج ثماني النوى من فئة SC9863A
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB
- مستشعر بصمات الأصابع
- بطارية بسعة 3060mAh
- ميزة التعرف على الوجه
- نظام Android 9 Pie
Alcatel 3C
- شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +HD
- معالج رباعي النوى من فئة MediaTek MTK8321
- دعم شبكات الجيل الثالث 3G
- ذاكرة عشوائية بحجم 2GB
- ذاكرة داخلية بحجم 16GB
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل
- بطارية بسعة 3000mAh
- مستشعر بصمات الأصابع
- ميزة التعرف على الوجه
- مكبرات صوتية مزدوجة
- نظام Android 9 Pie
Alcatel 3L
- شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +HD تغطي 88.4% من واجهة الجهاز
- معالج رباعي النوى من فئة Snapdragon 429
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني
- ذاكرة عشوائية بحجم 2GB
- ذاكرة داخلية بحجم 16GB
- بطارية بسعة 3500mAh
- ميزة التعرف على الوجه
- نظام الأندرويد Oreo قابل للترقية إلى Android 9 Pie في وقت لاحق
Alcatel 3V
- شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من فئة غير معروفة
- دعم شبكات الجيل الرابع 4G
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB
- بطارية بسعة 4000mAh
- مستشعر بصمات الأصابع
- ميزة التعرف على الوجه
- مكبرات صوتية مزدوجة
- نظام Android 9 Pie
Alcatel 3
- شاشة بحجم 5.94 إنش وبدقة +HD مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي
- معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 450
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل
- كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB
- بطارية بسعة 3500mAh
- نظام Android 9 Pie
للآسف، المعلومات المتعلقة بأسعار هذه الهواتف الذكية الستة ومواعيد إطلاقها في الأسواق غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن نحصل على كافة التفاصيل في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل.
I guess the best way to leak these is in a Tweetstorm... pic.twitter.com/wIVaxhQBQh— Evan Blass (@evleaks) February 21, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور ومواصفات ستة هواتف Alcatel قبيل إنعقاد معرض MWC 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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