شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. وصول أول مسافر لحافة الفضاء خلال رحلة تجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت سفينة الفضاء Unity التابعة لشركة شركة Virgin Galactic الأرض، قبل أن تعود بنجاح إلى صحراء موهافى بولاية كاليفورنيا.

ووفقاً لموقع mashable التقنى، فقد قام الطياران ديف ماكادى ومايك ماسوسى، برحلتهما التجريبية الخامسة الأسرع من الصوت، وانفصلت الطائرة الصغيرة عن الطائرة التى تقلها، حيث حملت الطائرة للمرة الأولى على الإطلاق طيارين اثنين، بالإضافة إلى راكب تمكن لأول مرة من الوصول إلى حافة الفضاء.

وقد انفصلت طائرة Unity عن مركبتها الأم WhiteKnightTwo عند ارتفاع 45 ألف قدم قبل أن يشتعل محركها الصاروخى، وتطير المركبة فى الفضاء.

وبعد مرور دقيقة وصلت الطائرة إلى سرعة 2.9 ماك أى ما يقارب 2.9 من سرعة الصوت، وبعد دقيقتين من الانفصال عن الطائرة، بلغ ارتفاعها 50 ميلا، وقالت الشركة إن المركبة الفضائية تحمل وزنا أكبر مما كانت عليه من قبل، ويجرى حاليا اختبار وضع الحمولة الكاملة للركاب.

وبعد رحلة قصيرة إلى الفضاء عادت Unity إلى الغلاف الجوى للأرض واستقرت فى ميناء Virgin Galactic الفضائى فى صحراء موهافى فى ولاية كاليفورنيا.

وحال ما إذا أثبتت جميع الرحلات التجريبية للشركة نجاحها، فإن العملاء سيدفعون مبلغ 250 ألف دولار للرحلة إلى الفضاء، وسيواجه الركاب بضع دقائق من انعدام الوزن قبل أن تبدأ المركبة الفضائية نزولها.