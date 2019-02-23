10 فوائد للغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات.. تعرف عليها

أسماء أمين

تزايد الاقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، وخاصة بعد توجهات الرئيس السيسى بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وأنواع الوقود البديلة والاهتمام الكبير لمجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية بالتعاون مع الجهات المتخصة لزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعى وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

وتحويل السيارة للغاز الطبيعي للسيارات كوقود بديل يحقق العديد من الفوائد عديدة وهى :

1-يطيل عمر زيت محرك السيارة.

2- يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود.

3- يحافظ على الأجزاء...