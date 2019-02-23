شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرجن جالاكتيك تتقدم خطوة نحو إطلاق رحلات سياحية للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقت طائرة صاروخية تابعة لشركة فيرجن جالاكتيك عند حافة الفضاء حاملة راكباً للمرة الأولى لتقرب شركة الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون من هدفها إطلاق رحلات سياحية للفضاء.

وانضمت بث موسيز كبيرة معلمى رواد الفضاء فى الشركة التى ستدرب السائحين فى المستقبل إلى الطيارين على متن "سبيس شيب تو فى.إس.إس يونيتى" لتقييم التجربة والمقصورة.

وانطلقت الطائرة وايت نايت تو من قاعدة موهافى الجوية فى كاليفورنيا، صباح الجمعة، لتترك المركبة المأهولة سبيس شيب تو على ارتفاع نحو 44 ألف قدم، ثم واصلت المركبة التحليق حتى بلغت مستوى 290 ألف قدم فوق الأرض.

وكانت المركبة وصلت إلى ارتفاع اقترب من نحو 270 ألف قدم فى ديسمبر لتصبح أول رحلة طيران تجارية أمريكية مأهولة تتجاوز الغلاف الجوى منذ إنهاء برنامج مكوك الفضاء الأمريكى عام 2011.

ويتسابق برانسون مع شركات أخرى لتسيير رحلات سياحية للفضاء منها بلو أوريجن التابعة لشركة أمازون وسبيس إكس التى أسسها رائد الأعمال إيلون ماسك.