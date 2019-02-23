شديد البرودة ليلًا والقاهرة 11.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

-القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف...