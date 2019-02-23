تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان المنتظر غداً عن هاتفها القابل للطي Mate X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني في الإستعداد لإنطلاق مؤتمرها الذي يعقد غداً للإعلان الرسمي عن هاتفها القابل للطي Mate X والذي يدعم أيضاً شبكات الجيل الخامس.

رصد أول ملصق إعلاني لشركة هواوي يؤكد على موعد مؤتمرها الذي يعقد في 24 من فبراير خلال فعاليات برشلونة، كما أكد أيضاً على أن هواوي ستكشف رسمياً عن هاتفها القابل للطي Mate X الذي ظهر بالفعل في الملصق الإعلاني للشركة.

وقد كشف الملصق الإعلاني عن الملامح الأولى لتصميم هاتف Mate X كما أكد أيضاً على أنه سيكون أول الإصدارات التي تنطلق إلى الأسواق بتصميم قابل للطي ودعم شبكات الجيل الخامس معاً.

كما كشف الإعلان الذي رصد على الشاشة الإعلانية لمؤتمر MWC 2019، على أن هاتف Mate X سيدعم التمديد إلى الخارج، أي أن شاشة واحدة سيتم تحريكها لتحويل الهاتف إلى وضعية الجهاز اللوحي، على عكس تصميم سامسونج في هاتفها القابل للطي.

من ناحية أخرى مازالت الكثير من المعلومات والمواصفات غير واضحة حتى الآن حول هاتف Mate X، كما لم تظهر أي تفاصيل حول سعر الهاتف الذي سينطلق به إلى الأسواق أيضاً، لذا نترقب مؤتمر هواوي غداً لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل مواصفات وسعر الهاتف، ونشهد إنطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي.

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