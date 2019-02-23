كاميرا +Galaxy S10 جيدة بقدر Huawei Mate 20 Pro، وفقا لفريق DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - لاشك أن الكاميرا الخلفية الثلاثية الجديدة هي من بين الميزات الرئيسية في الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 اللذان أعلنت عنهما شركة سامسونج في الأونة الأخيرة، ويبدو أن فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية يعتقد ذلك أيضًا. ووفقا للمراجعة الكاملة التي نشرها هذا الأخير اليوم، فقد تم منح +Galaxy S10 نتيجة إجمالية قدرها 109 نقطة، وهي نفسها النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل من Huawei Mate 20 Pro و Huawei P20 Pro.

ومن المثير للإهتمام أن نجد الهاتف +Galaxy S10 يحصد 114 نقطة في إختبار الصور و97 نقطة في إختبار الفيديو، وهي أيضا نفس النتائج التي حصدها كل من Huawei P20 Pro و Huawei Mate 20 Pro في كلا الإختبارين. ومع ذلك، يبدو أن الهاتف +Galaxy S10 يبرع أكثر في الجانب المتعلق بإلتقاط صور السلفي. في الواقع، وفقا لتصنيف DxOMark، فإن أداء الكاميرا الأمامية للهاتف +Galaxy S10 يتفوق على أداء الكاميرات الأمامية في كل من Galaxy Note 9 و Google Pixel 3.

وبالعودة إلى جودة الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف +Galaxy S10، فيبدو أنها تملك نطاقًا ديناميكيًا عريضًا، وتعرضًا جيدًا، وإستنساخًا دقيقًا للألوان، فضلا عن طمس الخلفية بدقة. وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات، فقد إتضح أن الهاتف +Galaxy S10 يبرع في تسجيل الفيديوهات مع الحفاظ على سلاسة الإطارات وتثبيت الصورة.

وبالطبع، لا يوجد شيء مثالي، لذا قدم المراجعون في DxOMark بعض الملاحظات حول فقدان التفاصيل الدقيقة والحدة، فضلا عن بعض التشويش في الضوء الساطع. ولكن في النهاية، سيكون Galaxy S10 و +Galaxy S10 هما الهاتفين اللذان سيرغب الجميع في هزيمتهما خلال العام 2019، على الأقل عندما يتعلق الأمر بأداء الكاميرا.