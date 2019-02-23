شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا فرضت دول العالم سيطرتها على الفضاء بالأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضى على أمر يدعو وزارة الدفاع إلى صياغة تشريع بشأن وجود عسكرى أمريكى محتمل فى الفضاء، حيث كانت مقترحات ما يسمى بالقوة الفضائية موجودة منذ بعض الوقت، ولكنها اكتسبت زخما عندما التقط ترامب الفكرة فى أوائل عام 2018.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى فقد دعت مجموعة من العلماء الرئيس الأمريكى إلى إعادة النظر فى خططه والتحيز لفكرة الفضاء كمكان تتعايش فيه الدول المختلفة بسلام، وقد وأشار اتحاد العلماء المعنيين، وهو مجموعة للدفاع عن العلوم ذات قاعدة بيانات ساتلية واسعة النطاق، إلى أن النشاط العسكرى كان مجرد جزء صغير من كل الأشياء التى تحدث فى الفضاء.

فمن بين 1,957 قمرا صناعيا مدرجا فى القائمة، لا يوجد سوى 302 استخداما عسكريا، فى حين أن الولايات المتحدة هى الدولة التى يوجد بها معظم الأقمار الصناعية فى الفضاء (830) فإن التعاون متعدد الجنسيات يأتى فى المرتبة الرابعة.

- الولايات المتحدة 830 قمرا صناعيا.

- الصين: 280 قمرا صناعيا.

- روسيا: 147 قمرا صناعيا.

- دول مختلفة: 145 قمرا صناعيا.

- اليابان: 75 قمرا صناعيا.

- المملكة المتحدة: 54 قمرا صناعيا.

- الهند: 54 قمرا صناعيا.

- كندا: 37 قمرا صناعيا.

- لوكسمبرج: 33 قمرا صناعيا.

- ألمانيا: 29 قمرا صناعيا.

- أسبانيا: 17 قمرا صناعيا.

- الأرجنتين: 14 قمرا صناعيا.

- آخرون: 242 قمرا صناعيا.



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- استخدامات تجارية: حوالى 846 قمرا صناعيا.

- استخدامات حكومية: حوالى 385 قمرا صناعيا.

- استخدامات عسكرية: حوالى 302 قمر صناعى.

- استخدامات متعددة: حوالى 279 قمرا صناعيا.

- استخدامات مدنية: حوالى 145 قمرا صناعيا.