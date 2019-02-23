درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد؛ حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة

إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر...