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عدن - ياسمين التهامي - 5 طرق لربح المال من الانترنت و«انت في بيتك» الكثير لا يعرفها



الميثاق نيوز- متابعات -يجلس الكثير منا بالساعات على شبكة الانترنت، في الوقت الذي يمكن فيه جني الكثير من المال، بطرق عدة نذكر منها 5، بحسب سكاي نيوز.

نشر موقع "مراسلون" تقريرا شرح فيه كيفية تحقيق أرباح مالية بالنسبة للمبتدئين، وعدد فيه مجموعة من الخطوات التي تصل بالمستخدم إلى الحصول على دخل من وراء الإنترنت.

أولًا" (اليوتيوب)

نصح التقرير بإنشاء قناة يوتيوب وبعد تحقيقها لمشاهدات عالية، يمكنك الاشتراك في برنامج "جوجل أدسنس" ثم عرض الإعلانات على مقاطع الفيديو والتي تعرضها في قناتك، ومع كل مشاهدة للفيديو من الزوار ستكسب الأموال.

ثانيًا: تطبيقات الألعاب وغيرها

إن كنت مختص في صناعة التطبيقات الخاصة بالألعاب أو غيرها، يمكنك تعديل بعض التطبيقات المفتوحة المصدر، ثم تركيب إعلانات أدسنس ونشر تطبيقك المعدل أو المصمم من الصفر من قبلك ، وستجني الأموال من خلال استخدام الزوار للتطبيق وعرض الإعلان.

ثالثًا: مدونة مجانية أو مدفوعة

إنشاء مدونة مجانية أو مدفوعة عن طريق بعض المختصين، ثم الاشتراك ببرنامج "جوجل أدسنس" الخاص بوضع الإعلانات داخل المدونة، ثم القيام بنشر الأخبار داخل المدونة حسب نوعها إن كانت رياضية أو فنية أو أخبارية ومشاركة رابط الخبر المنشئ في وسائل التواصل الاجتماعي ، ومع كل مشاهدات للخبر الخاص بك ستجني الأموال.

رابعًا: في حال تطبيق خطوة المدونات، تستطيع كسب الأموال أيضا من خلال ما يسمى المقالات الفورية في الفيسبوك، وهي وسيلة لعرض إعلانات الفيسبوك داخل مقالاتك.

خامسا: في حال كنت تملك صفحة "فيسبوك" ولا تملك موقعا إلكترونيا، تستطيع التواصل مع بعض الشركات الداخلية وتقدم عروضا لنشر منتجاتهم على صفحة "الفيسبوك" وجني الأموال.

وأشار التقرير أن أي شخص يستطيع كسب كميات كبيرة من الأموال، بشرط وجود القناعة الحقيقية لديه بأن الانترنت مصدر من مصادر الدخل الشخصي.