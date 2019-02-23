شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لتوحيد عمل تطبيقاتها على مختلف أجهزتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل تعمل حاليا على آلية جديد من شأنها السماح لبعض تطبيقات على أنظمة التشغيل المختلفة لكل من أجهزة "أيفون وآيباد وماك" من العمل معا، وذلك ضمن مشروعها الذى أعلنت عنه فى وقت سابق والذى يعرف بالاسم الرمزى Marzipan.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى فستسمح أبل للمطورين بعمل تطبيق موحد يمكنه العمل على مختلف الأنظمة، وذلك ضمن مفهوم التطبيق المزدوج والذى بدوره سيتيح استخدامه على الأيفون والأيباد والماك بصيغة واحد، دون الدمج بين نظامى "iOS" و"ماك"، والاستمرار فى الاحتفاظ بهم كنظامى تشغيل منفصلين.

وبحسب التقرير فإن المطورين سيصبحون قادرين على جذب تطبيقات الأيباد لأجهزة ماك، وذلك عبر حزمة أدوات تطوير برمجية SDK التى ستصل فى نهاية العام الحالى، كما ستسمح أيضا بتمديد استخدام هذه الآلية لتوفير تطبيقات الأيفون، لنظام "ماك" فى وقت مبكر من 2020.