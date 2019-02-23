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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثا جديدا لخدمة الخرائط على iOS يوفر زر Follow والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط التابع لها Google Maps على منصة iOS، والذى وفر للمستخدمين ميزة جديدة متمثلة فى زر "Follow" والذى يتيح للمستخدمين متابعة مستمرة للمواقع المفضلة لهم بكل سهولة ويسر.
ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى فمن خلال الميزة الجديدة يمكن للمستخدمين البحث عن المطاعم التى تم افتتاحها مؤخرا، أو أى مكان آخر مميز، حيث يمكن الضغط على زر Follow لمتابعته، كما يمكن لها أيضا أن توفر للمستخدم إطلاع على آخر الأخبار حول الأحداث المهمة من هذه الأماكن، أو العروض المقدمة حديثاً، حيث تأتى الأخبار الحديثة فى تبويب For you.
كذلك أصبح الآن من الممكن للعلامات التجارية المختلفة حول العالم الحصول على الكثير من المتابعين لآخر العروض التى يقومون بها، وذلك عبر تطبيق Google My Business، فيما تعد هذه الميزة متاحة فى الوقت الراهن على منصة iOS فقط.
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