HTC تصعد المنافسة مع فيسبوك وتعلن عن نظارة Vive Focus Plus…

أعلنت شركة إتش تي سي اليوم الخميس عن “فايف فوكس بلس” Vive Focus Plus، وهي نسخة جديدة من نظارة الواقع الافتراضي المستقلة “فايف فوكس”، تأتي مع زوج مُحدَّث من أذرع التحكم بالحركة.

وكانت الشركة التايوانية قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن حزمة المطورين لذراع التحكم المحدثة، التي تعتمد مبدأ “حرية الحركة سداسية الدرجة” 6 DoF الذي يشير إلى حرية الحركة لجسم صلب في الفضاء ثلاثي الأبعاد، على أمل تقديم تجربة واقع افتراضي أفضل، وهو أمر لم يستطع ذراع التحكم “ثلاثي الدرجة” 3DoF الأول محاكاته بالكامل.

وقالت إتش تي سي إن ذراع التحكم “سداسي الدرجة” الجديد يعتمد على الأمواج فوق الصوتية لتمكين هذه التجربة التي تشبه تلك التي توفرها نظارات “فايف” مع الحواسب الشخصية دون الحاجة لإجراء المعايرة النظامية.

وفيما يتعلق بمواصفات النظارة “فايف فوكس بلس”، فهي تضم معالجًا من نوع كوالكوم سنابدراجون 835، وكاميرا للتتبع الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى شاشة من نوع AMOLED بدقة 2,880×1,600 بكسل.

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ومع أنها لم تتطرق إلى سعر نظارتها الجديدة، إلا أن إتش تي سي قالت إنها سوف تطرح النظارة الجديدة للبيع خلال الربع الثاني من عام 2019 في 25 دولة حول العالم. وللمقارنة، فإن سعر نظارة “فايف فوكس” الحالية هو 599 دولارًا أمريكيًا، ولم تُبع إلا في الصين.

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وقالت إتش تي سي إنها سوف تشحن نظارة “فايف فوكس بلس” الجديدة مع ترخيص لقطاع الأعمال في معظم الأسواق، ما يعني السماح للأنشطة التجارية استخدام النظارة للأغراض التجارية دون دفع أي رسوم إضافية.

يُشار إلى أن نظارة “فايف فوكس بلس من الشركة التايوانية ستكون في منافسة مع نظارة “أوكولوس كوست” Oculus Quest التي تعتزم شركة فيسبوك طرحها للبيع خلال ربيع 2019، وهي أيضًا نظارة واقع افتراضي مستقلة مع ذراع تحكم “سداسي الدرجة”، ولكنها سوف تتوفر بسعر تنافسي قدره 399 دولارًا أمريكيًا.