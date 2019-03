هناك الكثير من تطبيقات حجز الفنادق التي تُساعدك في العثور على مكان إقامة مناسبة أثناء سفرك في أي مكان في العالم، بعض هذه التطبيقات تكون تابعة لسلاسل الفنادق العالمية للحجز المباشر، وبعضها منها تطبيقات حجز من خلال طرف ثالث.

بالإضافة إلى إمكانية حجز غرفة فندقك مباشرة من خلال هاتفك الذكي، فإنه يمكن لهذه التطبيقات أيضًا مساعدتك في الحصول على الحجز في اللحظات الأخيرة مع تقديم خصومات كبيرة مما يساعدك على توفير المال، كما أنها مجانية ومتاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد أو أجهزة آي أو إس.

فيما يلي 5 تطبيقات مجانية لمحبي السفر تساعدهم على حجز الفنادق بسهولة:

1- تطبيق Hotels.com

يوفر لك تطبيق Hotels.com الوصول إلى الآلاف من الفنادق حول العالم بسهولة ومقارنة الأسعار بينها، مع توفير العديد من خيارات الفلترة بحيث يمكنك العثور على الغرفة التي تناسب احتياجاتك بسرعة .

التطبيق به ميزة عروض أسعار الليلة Deals for Tonight لمساعدتك في على تخفيضات كبيرة في حجوزات اللحظة الأخيرة، كما يقدم خصومات تصل إلى 50%.

ويمكنك أيضًا الاستفادة من ميزة شهيرة بالتطبيق تمنحك ليلة مجانية لكل 10 ليالٍ تجمعها،”Collect 10 Nights، Get 1 Free”، كما يقدم لك خريطة تُظهر لك موقع الفندق، مع تحديد المعالم الشهيرة القريبة منه.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق HotelTonight

يعتبر تطبيق HotelTonight خيارًا مثاليًا للأشخاص كثيري السفر الذين لايتذكرون حجز الفندق إلا في اللحظات الأخيرة، كما يقدم خصومات كبيرة على الأسعار.

يتيح لك هذا التطبيق أيضًا الحجز قبل السفر بأسبوع مقدمًا – أو قبلها بـ 100 يومًا إذا كانت إقامتك ستصل حتى 14 ليلة – كما يوفر لك أكبر قدر من المال عن طريق الحجز في اللحظة الأخيرة.

تبدأ العروض اليومية كل يوم عند الظهر، وهناك الآلاف من الفنادق للاختيار من بينها، كما يقدم دعم للعملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

يتضمن التطبيق أيضًا معلومات مفيدة مثل ما إذا كان يدعم الفندق Wi-Fi، بالإضافة إلى قسم التقييمات الذي يتيح لك الاطلاع على التقييمات والتعليقات والصور.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Travelocity Hotels & Flights

يعتبر تطبيق Travelocity أحد تطبيقات السفر المميزة حيث يتيح لك حجز الرحلات الجوية والسيارات، مع إمكانية الوصول إلى مئات الألاف من الفنادق حول العالم.

يتيح لك التطبيق الحجوزات الفندقية في اللحظة الأخيرة مع إمكانية الدفع عند الحجز أو عند وصولك إلى الفندق، كما يمكنك البحث عن الفنادق والموتيلات Motels والنزل Hostels من حولك من خلال خريطة سهلة الاستخدام.

يشمل التطبيق أداة تتبع الحجوزات للاطلاع على الحجوزات السابقة والحالية والمستقبلية، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت، وستجد به أيضًا قسم المراجعات للأوصاف والصور وتقييمات المستخدمين، كما يقدم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق One:Night

يوفر لك تطبيق One: Night حجز الفنادق في اللحظات الأخيرة من خلال مجموعة مختارة بعناية من الفنادق في المدن الكبرى.

بدءًا من الساعة 12 ظهرًا يوميًا يمكن للمستخدمين الوصول الفوري إلى الفنادق المناسبة والحجز في اللحظات الأخيرة، كما يقدم التطبيق أسعار جديدة على حجز الإقامات الطويلة.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويوفر الكثير من الصور حول الفنادق، كما يوفر التطبيق جدول زمني timeline ساعة بساعة يتيح للمستخدمين تسجيل ملاحظاتهم لتحقيق أقصى استفادة من تجربة إقامتهم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Priceline Hotel & Travel Deals

يعد تطبيق Priceline أحد تطبيقات السفر الشاملة الذي يضم العديد من الخدمات في نفس الوقت، حيث يتيح لك الحصول على عروض فنادق حصرية، وخصومات مذهلة على الرحلات الجوية وتأجير السيارات، مع أفضل تخطيط للرحلات أثناء التنقل.

يدعم التطبيق ميزة حصرية باسم Name Your Own Price لاختيار الفنادق مع توفير كوبونات خاصة لخصومات تصل إلى 60%.

بالرغم من كثرة الخيارات بالتطبيق إلا أنه يتمتع بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ويتيح لك تأجير السيارات من خلال 22 علامة تجارية في أكثر 28 ألف موقع حول العالم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.