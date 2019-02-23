يتمتع تطبيق واتساب بانتشار واسع حول العالم، حيث وصل عدد مستخدميه لحوالي 1.5 مليار شخص وفقًا لآخر إحصائيات موقع Statista، كما وصل عدد الرسائل المرسلة من خلاله إلى 65 مليار رسالة يوميًا، ويعد أحد أسباب شعبية التطبيق الهائلة هو أنه يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال عدد غير محدود من الرسائل مجانًا مع إمكانية تضمين الوسائط المتعددة.

يعتبر أمر نفاذ سعة التخزين على الهواتف الذكية أحد الأمور المزعجة، ويرجع جزء كبير من السبب إلى تطبيق واتساب، فعندما ترسل لك إحدى جهات الاتصال الخاصة بك صورًا أو مقاطع فيديو داخل التطبيق يتم حفظها تلقائيًا في مكتبة الصور على جهازك، وبذلك يستهلك التطبيق مساحة التخزين الداخلية على جهازك.

فيما يلي كيفية إيقاف واتساب من حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على جهازك:

أولًا بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس:

الطريقة الأولى: من خلال إعدادات الجهاز

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

انتقل إلى الإعدادات Settings على جهازك

على جهازك مرر للأسفل حتى تجد خيار الخصوصية Privacy واضغط عليه

Advertisements

اضغط على خيار الصور Photos

مرر للأسفل حتى تجد خيار واتساب ثم اضغط على مفتاح التبديل الأخضر الموجود بجواره ليصبح بلون رمادي

بهذه الطريقة عندما يرسل إليك شخص ما صورة أو فيديو، فإنه سيبقى داخل التطبيق ويمكنك عرضه وقتما تريد، ولكنه لن يظهر في ألبوم الكاميرا على جهازك.

الطريقة الثانية: من خلال إعدادات تطبيق واتساب

انتقل إلى الشريط السفلي في تطبيق واتساب

اضغط على الإعدادات Setting في الجانب السفلي الأيسر من الشاشة

في الجانب السفلي الأيسر من الشاشة اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage

تحت خيار تنزيل الوسائط تلقائيًا Media Auto-Download ستجد أنواع الوسائط التي يمكن تنزيلها تلقائيًا وهي الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات

ستجد أنواع الوسائط التي يمكن تنزيلها تلقائيًا وهي الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات قم بالضغط على الصور ستجد خيار التنزيل عند عمل بيانات الهاتف، أو عند عمل الواي فاي أو إيقاف دائمًا Never اضغط عليه لمنع التنزيل تلقائيًا على جهازك

يمكنك تكرار هذه الخطوة مع كل من الملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات

ثانيًا بالنسبة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد: