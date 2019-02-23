كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على ساعة “Galaxy Active” من سامسونج

متابعة-سنيار: كشفت شركة سامسونج عن مجموعة جديدة من الأجهزة القابلة للارتداء أهمها ساعة ذكية بتصميم أنيق تحت اسم “Samsung Galaxy Watch Active”.

تأتي ساعة سامسونج الذكية مزودة بتقنية 5ATM ومقاومة الماء، كما تبلغ سعة بطاريتها 230 ملي أمبير، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 768 ميجا بايت.

وتعمل ساعة سامسونج الحديثة بمعالج Exynos 9110 وتحتوي على مساحة تحزين داخلية 4 جيجا بايت .

وجاءت ساعة Galaxy Active بتصميم دائري مذهل كما أنه تم تزويد شاشتها من نوع Super AMOLED بطبقة من جوريلا جلاس لحمايتها، والتي جائت بأبعاد 39.5×39.5×10.5 مم.

وزودت الشركة العملاقة ساعتها الذكية بخاصية تتيح شحنها عبر تقنية الشحن العكسي المتوفرة في غالكسي S10، بالإضافة إلى تزويدها بتقنية الدفع عبر الهاتف NFC.

ومن بين أهم مزايا ساعة Galaxy Active أنها تعمل على مراقبة ضغط الدم لصاحبها بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب وهو ما يقدم للمستخدم عناية صحية مبسطة لتنبيه حاملها بحالته.

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وتركز Galaxy Watch Active بشكل كبير على اللياقة البدنية، من خلال النسخة الجديدة من Tizen التي ستمنح للمستخدمين ثلاثة أهداف رئيسية للتركيز عليها كل يوم وهي: حرق السعرات الحرارية ، وحساب دقائق التمرين، ومعدل التحرك كل ساعة، حيث يتم تتبع كل واحدة منها مع الرسوم البيانية الخاصة بها والتي يتم تمييزها بألوان مختلفة.

الميزة الثانية الرئيسية في ساعة جالكسي اكتيف هي ميزة مراقبة معدل ضربات القلب، مما يسمح للمستخدمين لتتبع معدل ضربات القلب على مدار اليوم، كما تقوم ساعة Galaxy Watch بتنبيه المستخدمين في حالة وجود خلل تمامًا مثل Apple Watch .

تجدر الإشارة إلى أن ساعة Galaxy Active تتضمن بطارية سعة 236 مللي أمبير، بالمقارنة مع الأجهزة السابقة هذه البطارية أصغر قليلاً، ومع ذلك فإن شاشة العرض ليست كبيرة كما كان في السابق كما أن هناك معالجًا أحدث – وهو Exynos 9110 ثنائي النواة – وهو أكثر فاعلية بشكل كبير.

وأطلقت “سامسونج” ساعتها الذكية بعدة ألوان من بينها الفضي والذهبي والأسود والأخضر، وستكلف 199 دولار.