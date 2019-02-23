شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وسط إحباط اللاعبين.. عطل بلعبة "Apex Legends" فى جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت خدمة EA Games بعض المشكلات، حيث تعطلت لعبة Apex Legends للاعبين عبر دول مثل المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، فتعطل الخادم حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية فأبلغ العديد من الأشخاص عن مشاكل، حيث قال 58٪ منهم إن المشكلة تتعلق بالخادم، و38٪ عند تسجيل الدخول و2٪ مع الموقع.

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كما قامت شركة EA Games، وهى مطور برامج Apex Legends، بالتغريد عن هذه القضية، وقالت: "توجد مشكلة فى الاتصال بلعبة ApexLegends على أجهزة الكمبيوتر، نحن نعمل على ذلك وسنقوم بتحديثها هنا عندما يتم حلها".

وأثار ذلك نوبة من عدم الرضا عند الكثيرين من اللاعبين الذين كتبوا على تويتر للتعبير عن مشاعر الإحباط، ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر لإعادة اللعبة عبر الإنترنت.

وكانت اللعبة قد انطلقت بداية هذا الشهر ومع ذلك حققت نجاحا كبيرا جدا، حيث وصلت لرقم مليون لاعب فى أول 8 ساعات من إطلاقها، ثم 2.5 مليون ونصف لاعب خلال اليوم الأول و10 ملايين لاعب خلال ثلاثة أيام.