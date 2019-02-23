شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وسط إحباط اللاعبين.. عطل بلعبة "Apex Legends" فى جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت خدمة EA Games بعض المشكلات، حيث تعطلت لعبة Apex Legends للاعبين عبر دول مثل المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، فتعطل الخادم حول العالم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية فأبلغ العديد من الأشخاص عن مشاكل، حيث قال 58٪ منهم إن المشكلة تتعلق بالخادم، و38٪ عند تسجيل الدخول و2٪ مع الموقع.
كما قامت شركة EA Games، وهى مطور برامج Apex Legends، بالتغريد عن هذه القضية، وقالت: "توجد مشكلة فى الاتصال بلعبة ApexLegends على أجهزة الكمبيوتر، نحن نعمل على ذلك وسنقوم بتحديثها هنا عندما يتم حلها".
وأثار ذلك نوبة من عدم الرضا عند الكثيرين من اللاعبين الذين كتبوا على تويتر للتعبير عن مشاعر الإحباط، ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر لإعادة اللعبة عبر الإنترنت.
وكانت اللعبة قد انطلقت بداية هذا الشهر ومع ذلك حققت نجاحا كبيرا جدا، حيث وصلت لرقم مليون لاعب فى أول 8 ساعات من إطلاقها، ثم 2.5 مليون ونصف لاعب خلال اليوم الأول و10 ملايين لاعب خلال ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: وسط إحباط اللاعبين.. عطل بلعبة "Apex Legends" فى جميع أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.