شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest تقدم طلبا للاكتتاب العام يقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن موقع Pinterest، وهو موقع التواصل الاجتماعى حيث يلهم الناس بالصور، قد تم تقديمه للجمهور، حيث تسعى الشركة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام فى شهر يونيو بسعر 12 مليار دولار على الأقل.

ونقلا عما ذكره موقع "businessinsider" فإن الشركة أجرت مقابلات مع المصرفيين فى يناير، حيث تعمل مع "جولدمان ساكس" و"جيه بى مورجان تشايس" فى الطرح العام الأولى، وكانت قيمة Pinterest المرة السابقة 12.3 مليار دولار فى جولة تمويل عام 2017.

يذكر أن Pinterest تأسست فى عام 2008، وهى أحدث "شركات وادى السيليكون " التى تسعى للحصول على عرض عام فى 2019، وقد يكون هذا عامًا قياسيًا بفضل التقييمات الضخمة التى اكتسبتها هذه الشركات الناشئة فى الأسواق الخاصة.