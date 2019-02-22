القاهرة - مصراوي:
تعرض موقع "فيسبوك" في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، الجمعة، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم وأحيانا إلى الموقع ككل.
وأبلغ مستخدمو الموقع، بحسب "سكاي نيوز"، عن مشاكل واجهتهم عند محاولة الوصول إلى حساباتهم، في عدة مناطق هي الولايات المتحدة ودول في أميركا الجنوبية وتونس وبعض دول أوروبا.
وقال المستخدمون إنهم واجهوا "صفحات فارغة" عندما حاولوا الدخول إلى حساباتهم، وبقيت الصفحة "بيضاء" دون أي من محتويات الموقع.
وبدأت الشكاوى بالتدفق حول العطل صباح الجمعة بتوقيت نيويورك، فيما أظهرت مواقع...
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك "أبيض".. عدة دول تتعرض لعطل مفاجئ في موقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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