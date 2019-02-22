رئيس شركة Realme يؤكد أن الهاتف Realme 3 سيصل مع المعالج MediaTek Helio P70

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا مؤخرًا بأن العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo ستقوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Realme 3 في أوائل شهر مارس المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد بدأت هذه العلامة التجارية بالتشويق للميزات والمواصفات التي سيأتي بها هذا الهاتف.

بالأمس، أكدت لنا العلامة التجارية أن الهاتف Realme 3 سيأتي مع واجهة خلفية بنمط الألماس تضم كاميرتين، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع. والآن، أكد لنا الرئيس التنفيذي للشركة أن الهاتف Realme 3 سيضم المعالج MediaTek Helio P70. وبالتالي، هذا يجعل الهاتف Realme 3 هو ثاني هاتف ذكي من شركة Realme يضم معالج من شركة MediaTek بعد الهاتف Realme U1.

ووفقا للصورة التي قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme بنشرها على شبكة تويتر، فهي تقول بأن المعالج MediaTek Helio P70 سيكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 40% أثناء تشغيل الألعاب، وأسرع بنسبة 30% أثناء التحميل، وأفضل في معالجة البيانات بنسبة 3%، وأكثر إستقرارًا من حيث الأداء في المهام المعقدة، على الأقل بالمقارنة مع المعالج Snapdragon 660.

لسنا متأكدين من موعد الإعلان الرسمي بالضبط عن الهاتف Realme 3، ولكن ينبغي أن يحدث ذلك في المستقبل القريب. في الوقت الراهن، نحن نعرف أنه سيصل إلى السوق قبل نهاية الربع الأول، وأنه سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل. كان سعر الهاتف Realme 1 و Realme 2 يبلغ حوالي 140 دولار أمريكي عندما تم إطلاقهما في البداية، ومن وجهة نظرنا نعتقد أنه سيتم إطلاق الهاتف Realme 3 بنفس السعر أو بسعر مقارب.

https://twitter.com/MadhavSheth1/status/1098444387711938561