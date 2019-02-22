"عطل مفاجئ" يضرب "فيس بوك"

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، الجمعة، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم وأحيانا إلى الموقع ككل.
وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن مستخدمي الموقع عن مشاكل واجهتهم عند محاولة الوصول إلى حساباتهم، في عدة مناطق هي الولايات المتحدة ودول في أميركا الجنوبية وتونس وبعض دول أوروبا.
وأضافت، أن مواقع مختصة أظهرت أن المناطق الأكثر تضررا هي مدن الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، وبلجيكا وهولندا وجمهورية التشيك وتشيلي والبرازيل وتونس.
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