تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رصد صوت غير مألوف فى المريخ.. وثغرة جديدة بواتس آب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا، بداية من ظهور العديد من الدراسات بما فى ذلك دراسة أكدت أن ذرات الغلاف الجوى للأرض قادرة على تغليف القمر أيضا، وصولا إلى بعض الأحداث المتعلقة بفيس بوك، وفيما يلى نرصد حصاد التكنولوجيا لأبرز ما جاء اليوم كما يلى:

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