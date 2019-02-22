شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك للبحث عن الصور على متصفح جوجل كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر جوجل واحدا من أكبر محركات البحث على ال‘نترنت، حيث يداوم مستخدموه على البحث عن الصور والمعلومات، وكل ما يدور فى بالهم، وذلك بضغطة واحدة على مربع البحث.

وفى السياق ذاته قدمت صحيفة businessinsider مجموعة من النصائح لتمكين مستخدمى خدمة البحث من جوجل من الوصول إلى كل المعلومات التى تتعلق بالصور التى يريدونها بكل سهولة ويسر.

خلال محاولة العثور على معلومات حول شىء ما فى صورة، فيمكن أن يؤدى البحث عن الصور إلى عرض موقع ويب يتضمن اسم شخص أو معلومات عن منتج ما.

كما سيؤدى البحث عن الصورة إلى عرض صور مماثلة مما يساعد على كشف الانتحال (تم نسخها من عمل شخص آخر).

يمكنك إجراء بحث الصور على أجهزة Android و iPhone و iPad

- افتح images.google.com فى تطبيق Chrome.

- صف الصورة التى تريد البحث عنها.

- اضغط على أيقونة البحث، سيعطيك Chrome صورًا تتطابق مع مصطلحات بحثك.

- اختر صورة للبحث عنها، ضع إصبعك على الصورة حتى تظهر قائمة.

- اختر "Search Google for This Image".