الهاتف Xiaomi Mi9 Transparent Edition سيضم كاميرا خاصة تضم عدسة 7P بفتحة f/1.47

فاطمة أيت طالب - دبي - من المحتمل أن يكون من الصعب عليك تذكر ذلك، ولكن قبل أن تقوم شركة سامسونج بالإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة بالأمس، قامت شركة Xiaomi كذلك بالكشف عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi Mi9. هناك أيضا نسخة خاصة شفافة من هذا الهاتف متاحة في الصين فقط حاليًا.

نحن نعلم بأن هذه النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية، فضلا عن واجهة خلفية شفافة تظهر لنا بعض العناصر الداخلية للجهاز، على الرغم من أن تلك العناصر ليست حقيقية ولا تجسد التصميم الداخلي الحقيقي للهاتف. مظهر هذه النسخة مستوحى من فيلم Alita Battle Angel على ما يبدو، ولكن هناك إختلاف آخر بين هذه النسخة الشفافة والنسخة العادية من الهاتف Xiaomi Mi9.

وفقا لهذه الصورة الملتقطة من العرض التقديمي لشركة Xiaomi، فيبدو أن النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 ستحصل على كاميرا خاصة تضم عدسة 7P وبفتحة 1.47. وهذا يعني أن هذه الكاميرا تأتي مع 7 عناصر بصرية علمًا أن الكاميرات المتقدمة تضم كحد أقصى عدسات 5P أو 6P، ولكن قررت شركة Xiaomi أن تقوم بخطوة إضافة نحو الأمام مع النسخة الشفافة من هاتفها الرائد الجديد.

ومن غير الواضح ما هي الكاميرا من بين الكاميرات الثلاثة الموجودة على ظهر الهاتف التي تستخدم هذه العدسة، ولكننا نعتقد بأنها الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل، أو على الأقل هذا ما نأمله. وهذا يعني أن النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 ستسمح بدخول المزيد من الضوء مقارنة مع النسخة العادية من الهاتف، وأكثر من أي هاتف منافس في السوق حاليًا. وعلاوة على ذلك، توقع أيضًا الحصول على صور أفضل في الليل مع النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9.

عمومًا، قامت شركة Xiaomi بتسعير النسخة الشفافة من الهاتف Xiaomi Mi9 بما يعادل 595 دلار أمريكي. ونحن نأمل أن تقرر شركة Xiaomi بيع هذه النسخة خارج الصين كذلك.

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