تطبيق الفيسبوك لمنصة الأندرويد يحصل على ميزة جديدة تمنع تتبع موقعك في الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت الفيسبوك بإصدار تغيير جديد لتطبيقها الرسمي على منصة الأندرويد، وهو التغيير الذي سيسمح للمستخدمين بتعطيل ميزة تتبع مواقعهم في الخلفية.

سابقًا، يتيح لك تطبيق الفيسبوك لمنصة الأندرويد إما إيقاف خدمات الموقع أو تشغيلها مع العلم بأنه عندما يتم تشغيلها يكون التطبيق قادرًا على تتبع موقعك وحفظه بإستمرار، حتى إذا لم يكن التطبيق قيد الإستخدام، وخاصة عندما يتم إستخدام ميزات مثل Nearby Friends. ولكن بإستخدام هذه الميزة الجديدة، إذا إخترت تفعيل خدمات الموقع، فسوف تحصل الآن على خيار آخر يتيح لك تعطيل تتبع الموقع في الخلفية. هذا يقيد أساسًا تتبع موقعك إلا في الحالة التي تكون فيها داخل التطبيق.

القدرة على منع التطبيقات من تتبع موقعك عندما لا تكون قيد الإستخدام كانت موجودة على نظام iOS منذ فترة طويلة، ولكن نظام الأندرويد لم يحصل على مثل هذا الخيار حتى الآن. ولهذا السبب، تقتصر هذه الميزة الجديدة على تطبيق الفيسبوك لمنصة الأندرويد، وذلك لأن مستخدمي iOS بإمكانهم ببساطة إستخدام الخيار الذي وضعته شركة آبل في نظام التشغيل نفسه.

تطبيق الفيسبوك سيعرض إشعارًا في الجدول الزمني لتنبيه المستخدمين إلى هذه الميزة الجديدة. إعداداتك الحالية ستبقى على حالها حتى عندما يتم إطلاق هذه الميزة الجديدة. وبالتالي، إذا قمت بتعطيل ميزة تعقب الموقع، فهي ستبقى كذلك ولكن إذا قمت بتفعيل هذه الميزة، فبإمكانك الآن إختيار منعها من العمل إلا عندما تقوم بفتح التطبيق.

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