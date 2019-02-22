شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستيف إروين.. ماذا فعل صائد التماسيح لتحتفل به جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة جوجل بذكرى ستيف إروين، الذى عرف بصائد التماسيح وتوفى إثر تعرضه للدغة من قبل سمكة سامة غرزت شوكتها فى صدره أثناء تصويره فيلم وثائقى عام 2006 بالقرب من الحاجز المرجانى العظيم، ولكن ما الذى قدمه ستيف أروين من أجل أن تحتفل به جوجل؟.. هذا ما نقدمه وفقا لما ذكره موقع "vox":



ستيف إروين

1- لم يكن ستيف إروين مجرد شخصية تليفزيونية شهيرة فقط ولكن أيضا صاحب حديقة ومعلم علوم، وصديق حماية البيئة.

2- تم بث برنامجه وعروضه التليفزيونية الخاصة فى أكثر من 100 دولة.

3- فى نظر النقاد كانت أعماله المثيرة أحيانًا تتخطى الحدود، مثل الوقت الذى أطعم فيه تمساحًا بينما كان يحمل ابنه الرضيع بين ذراعيه.

4- كان هناك أيضا وقت تم التحقيق فيه لتصويره قريبا جدا من الحيتان الحدباء وطيور البطريق، وهو ما يؤكد مخاطرته بحياته دائما من أجل الحياة البرية.

5- له جهود بالحديقة التى أسسها والده وتسمى الآن حديقة حيوان أستراليا.

6- كان يرى أن مهمته على هذا الكوكب هو إنقاذ الحياة البرية.

7- اشترت جمعيته الخيرية فى "وايلدلايف واريورز" مئات الأميال المربعة حول العالم للحفاظ على الحياة البرية.