ارتفاع حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن ظاهرة جديدة بطقس الأسبوع المقبل

كتب- يوسف عفيفي:
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة مع سقوط الأمطار، خلال الأسبوع المقبل.
وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار ستكون على القاهرة ومناطق الوجه البحري وشمال وجنوب البلاد، بجانب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح والأتربة على بعض المناطق.
وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، أن درجات الحرارة تتراوح يوم الأحد 22 درجة، وترتفع يوم الاثنين من 25 إلى 26 درجة، مع عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى من يوم الثلاثاء.
وتابع:...
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