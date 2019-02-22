تكنولوجيا: بالصور.. تسريب المواصفات الكاملة لهواتف سوني Xperia قبل الكشف عنها رسميا

تستعد شركة سوني Sony اليابانية للكشف عن هواتفها الذكية الجديدة من طراز Xperia، وهي هواتف Xperia 1 وXperia 10 وXperia 10 Plus وXperia L3، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 ببرشلونة، في 25 من فبراير الجاري.

لحسن حظ المستهلكين، لن يضطروا للانتظار لهذا الموعد، بعد تسريب مواصفات وصور هواتف سوني الجديدة كاملة، وهو التسريب الذي يقف خلفه موقع 91Mobiles.

بحسب الموقع، فإن سوني سوف تكشف عن 4 هواتف ذكية جديدة، وهي الهاتف الذكي منخفض المستوى Xperia L3 والهاتف الذكي متوسط المستوى Xperia 10 وXperia 10 Plus والهاتف الذكي عالي المستوى Xperia 1.

وتتشابه الهواتف الذكية الأربعة الجديدة من سوني في بعض أوجه تصميمها، سواء الإيجابية منها مثل الحواف منحنية ومستعشر بصمة جانبي، وكذلك السلبية مثل الحواف الكبيرة التي تؤثر على مساحة الشاشة.

وغيرت سوني من نسبة العرض إلى الطول في الهواتف، فأصبحت 21:9، مما يجعل الهواتف مناسبة للغاية في حالات استخدامها في مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام.

وهذه هي مواصفات هواتف سوني Sony Xperia الجديدة كما تم تسريبها..

مواصفات هاتف سوني Sony Xperia 1

الشاشة: 6.5 بوصة، من نوع أوليد 4K HDR OLED، بنسبة 21:9.

شرائح الاتصال: مزدوج الشريحة، 4G LTE.

الكاميرا الخلفية: 3 عدسات، 12 ميجابكسل.

المعالج: كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 855.

الرامات: 6 جيجابايت.

السعة الداخلية: 128 جيجابايت (مع منفذ لشريحة ذاكرة microSD حتى 512 جيجابايت).

البطارية: 3,300 مللي أمبير ساعة، مع خاصية الشحن السريع.

نظام التشغيل: أندريد Android Pie 9.0.

السعر المتوقع: 1,099 دولارا (حوالي 19,300 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف سوني Xperia 10

الشاشة: 6 بوصة، عالية الدقة Full HD+، بنسبة 21:9.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة، 13 + 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

المعالج: كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 630.

الرامات: 3 جيجابايت.

السعة الداخلية: 64 جيجابايت.

البطارية: 2,870 مللي أمبير ساعة.

نظام التشغيل: أندريد Android Pie 9.0.

السعر المتوقع: 399 دولارا (حوالي 7 آلاف جنيها مصريا).

مواصفات هاتف سوني Sony Xperia 10 Plus

الشاشة: 6.5 بوصة، عالية الدقة Full HD+، بنسبة 21:9.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة، 12 + 8 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

المعالج: كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 636.

الرامات: 4 جيجابايت.

السعة الداخلية: 64 جيجابايت.

البطارية: 3,000 مللي أمبير ساعة.

نظام التشغيل: أندريد Android Pie 9.0.

السعر المتوقع: 499 دولارا (حوالي 8,800 جنيها مصريا).

مواصفات هاتف سوني Sony Xperia L3

الشاشة: 5.7 بوصة، عالية الدقة HD+، بنسبة 18:9.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة، 13 + 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

المعالج: ميدياتك MediaTek 6762.

الرامات: 3 جيجابايت.

السعة الداخلية: 64 جيجابايت.

البطارية: 3,300 مللي أمبير ساعة.

نظام التشغيل: أندريد أوريو Android Oreo.

السعر المتوقع: 199 دولارا (حوالي 3,500 جنيها مصريا).