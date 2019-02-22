هواتف Galaxy S10 الجديدة ستحصل على نسخة خاصة من تطبيق Adobe Premiere Rush

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من تطبيقات تحرير الفيديو أو الصور المتاحة على أجهزتنا المحمولة، ولكن الخبر السار لأولئك الذين يخططون للحصول على Galaxy S10 هو أنهم سيحصلون على نسخة خاصة من تطبيق Adobe Premiere Rush. هذه النسخة الخاصة من التطبيق لن تكون متاحة عند إطلاق الهاتف، ولكنها ستكون متوفرة في وقت لاحق من هذا العام.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن تطبيق Adobe Premiere Rush من قبل، فهو تطبيق موجه للمستخدمين الذين يرغبون في تعديل مقاطع الفيديو أثناء التنقل على أجهزتهم المحمولة. قد لا يكون تطبيقا قويًا مقارنة بتطبيقات الحواسيب، ولكن إذا كنت تريد إنشاء فيديو سريع وبسيط أثناء التنقل، فهذا التطبيق سيكون مفيدًا جدًا.

تطبيق Adobe Premier Rush متوفر حاليًا فقط على أجهزة iOS بعدما تم إطلاقه على هذه المنصة في العام 2018. من المتوقع أن يتم إطلاق نسخة الأندرويد من هذا التطبيق في وقت لاحق من هذا العام، لذلك إذا كنت تملك الهاتف Galaxy S10، فلا تقلق لأنك ستتمكن من الحصول على النسخة غير الخاصة من هذا التطبيق كذلك.

لسنا متأكدين من مدى الإختلاف بين النسخة الخاصة الموجهة لهواتف Galaxy S10 من تطبيق Adobe Premiere Rush والنسخة العادية التي ستصل إلى الأجهزة الأخرى، لذلك سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ذلك. وحتى ذلك الحين، يبدو أن شركة سامسونج تواصل العمل مع المزيد من الشركات المتخصصة في البرمجيات والألعاب لتوفير المزيد من الأسباب التي من شأنها إقناع العملاء لشراء هواتف Galaxy S10 الجديدة الخاصة بها.

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