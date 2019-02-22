آبل ستقوم بإطلاق بطاقتها الإئتمانية الخاصة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تتطلع شركة آبل إلى ما هو أبعد من نظام الدفع عبر الأجهزة المحمولة. في الواقع، لقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن شركة آبل ستقوم بالتعاون مع Goldman Sachs لإطلاق البطاقة الإئتمانية الخاصة بها والتي ستكون متاحة للجمهور في وقت لاحق من هذا العام.

التقرير الصادر من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يقول بأن البطاقة الإئتمانية هذه ستصبح متاحة للجمهور بعد أن يتم تجربتها من قبل الموظفين في شركة آبل. ومن شأن البطاقة الإئتمانية هذه تمكين شركة آبل من الحصول على جزء أكبر من العائدات من عمليات الدفع المباشرة، على الرغم من إستمرارها في إطلاق خدمة الدفع Apple Pay الخاصة بها في المزيد من البلدان حول العالم.

من الواضح أن هذه البطاقة الإئتمانية ستكون متوافقة مع تطبيق Apple Wallet لتوفير وظائف إضافية لملاك هذه البطاقة مثل الدين وسحب الأموال وإدارة المكافآت. ويذكر التقرير أنه قد يتم إقتراض واجهة المستخدم من تطبيق Apple Health بحيث سيعرض هو الآخر حلقات تتبع الإنفاق اليومي للمستخدمين وعرض الإشعارات التي تنبههم إذا تجاوزوا الأهداف الشهرية المحددة. قد تتضمن الإمتيازات 2 في المئة من المبالغ النقدية المستردة على معظم المشتريات مع النسبة المئوية المحتملة للإنفاق على منتجات آبل.

سيتم دعم ذلك من قبل البنك الإلكتروني Marcus التابع لـ Goldman Sacks والذي سيحصل على الكثير من العملاء من خلال الإرتباط مع شركة آبل. ويقال بأن شركة Goldman Sacks تنفق 200 مليون دولار في البنية التحتية للبطاقات لإنشاء نظام داخلي لمعالجة الدفعات ومراكز دعم العملاء.

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