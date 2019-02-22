تكنولوجيا: منها أيفون وسامسونج جالاكسي.. هواتف ذكية يمكنك شراؤها أونلاين بخصومات تصل إلى 30%

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر مناسب، وفي نفس الوقت بإمكانيات وتقنيات عالية الجودة وغير مستعمل، فعليك أن تستغل العروض التالية على الهواتف الذكية، فمنها عروض لخصومات تصل إلي 30%. أبل أيفون iPhone XR ( سعة 64 جيجا – ببصمة الوجه – أحمر – ضمان الوكيل) الشريحة: شريحة واحدة نانو الشاشة: 6.1 بوصة , 828*1792 بيكسل الرامات: 3GB الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل اللون: أحمر السعر: 17,599.00جنيه مصري، بدلا من‏ 18,599.00.. ادخل هنا للشراء سامسونج جلاكسي ( S9+ – رامات 6 جيجا – سعة 128 جيجا – بصمة الإصبع – بنفسجي) الشريحة: شريحتين من نوع نانو الشاشة: 6.2 بوصة 1440 × 2960 بيكسل الرامات: 6 جيجا بايت الذاكرة الداخلية: 128 جيجابايت الكاميرا: الامامية : 12+ 12 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية : 8 ميجا بيكسل اللون : بنفسجي السعر:‏ 12,500.00جنيه مصري، بدلا من ‏ 17,799.00، للشراء ادخل هنا شاومى A2 لايت ( رامات 4 جيجا – 64 جيجا – ببصمة الاصبع – أسود) الشريحة: شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) الشاشة: 5.84 بوصة , 1080 × 2280 بكسل الرامات: 4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت الكاميرا الخلفية: مزدوجة: (12 ميجا بيكسل + 5 ميجا بيكسل) الكاميرا الامامية: 5 ميجا بيكسل اللون: أسود السعر: ‏ 2,999.00 جنيه مصري بدلا من ‏ 3,899.00، للشراء ادخل هنا أنفنيكس هوت 6X ( موديل (X623) – رامات 3 جيجا – 32 جيجا – بصمة الأصبع – أسود) الشريحة: شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) الشاشة: 6.2 بوصة,720* 1500 بيكسل رامات: 3 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت الكاميرا الخلفية: ثنائي ( 13ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل ) الكاميرا الامامية: 8 ميجا بيكسل اللون: أسود السعر: ‏ 2,699.00جنيه مصري بدل من ‏ 2,839.00، للشراء ادخل هنا

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