شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهود بحثية لإعادة نوعين نادرين من النسور إلى إقليم ويلز البريطانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون في جامعة كارديف البريطانية إن جهودا تبذل لعودة نوعين من النسور إلى إقليم ويلز في بريطانيا، وذلك للمرة الأولى منذ القرن 19 .
ويعكف الباحثون على دراسة ما إذا كانت الطبيعة يمكن أن تدعم إعادة إدخال نوعين من النسور من ذوى الذيلين الذهبى والأبيض.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إلى أن الباحثين يقومون بدراسة جدوى فى ضوء أن الأعداد الموجودة فى أوروبا من هذين النوعين صغيرة نسبيا وفى تناقص مستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جهود بحثية لإعادة نوعين نادرين من النسور إلى إقليم ويلز البريطانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.