تسريبات جديدة تكشف لنا عن تصميم الهاتف Huawei P30 Lite، وسيضم ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Huawei بإطلاق طرازات Lite من هواتفها الذكية الرائدة منذ عدة سنوات، والآن إتضح أنها لن تتوقف عن القيام بذلك مع سلسلة هواتف Huawei P30 Series التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الحدث الذي ستعقده الشركة في اليوم 26 مارس بالعاصمة الفرنسية باريس. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم تسريب صور للهاتف Huawei P30 Lite من قبل شركة Spigen المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية، وهي الصور التي تستعرض لنا الهاتف Huawei P30 Lite داخل أغطية واقية مصممة من قبل هذه الشركة الكورية خصيصا لهذا الهاتف.

كما ترى، حتى الهاتف Huawei P30 Lite سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية لخفض التكاليف مع العلم بأن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro سيضمان هذا المستشعر في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فنحن نلاحظ بأن الهاتف Huawei P30 Lite سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

إليك صورة تستعرض لنا الهاتف Huawei P30 Lite إلى جانب كل من Huawei P30 و Huawei P30 Pro، فقط لمعرفة ما يجب أن تتوقعه في الجانب المتعلق بالتصميم. وكما تلاحظون، في حين سيأتي الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Lite مع ثلاث كاميرات في الخلف، فإن الهاتف Huawei P30 Pro سيصل مع أربع كاميرات في الخلف. وعلى الرغم من أن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Lite سيحصلان على نفس القدر من الكاميرات في الخلف، فنحن نراهن على أن دقة هذه الكاميرات ستكون مختلفة بين الهاتفين.

يبدو أن الهاتف Huawei P30 Lite يحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm، وتم وضعه في الجزء السفلي من الجهاز بالقرب من منفذ USB Type-C. ومن المتوقع أن يتم تزويده بالمعالج HiSilicon Kirin 710 الذي رأيناه من قبل في الهاتف Honor 8X.

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