تسريب دفعة جديدة من الصور الرسمية للهاتف Nokia 9 PureView المرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة HMD Global Oy بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia 9 PureView يوم الأحد المقبل، ونتوقع أن نرى هذا الهاتف مزودًا بخمس كاميرات في الخلف. رأينا بالفعل الفيديو الترويجي لهذا الهاتف في الأسبوع الأخير من العام 2018، وتم رصد هذا الهاتف بعد ذلك يحصل على الشهادات من مختلف الهيئات التنظيمية في الصين والولايات المتحدة. وقبل يومين فقط من الإعلان الرسمي عن الهاتف في مدينة برشلونة الإسبانية، حصلنا على صور رسمية تستعرض لنا تصميم الهاتف Nokia 9 PureView من مختلف الزوايا.

هذه التسريبات الجديدة تتماشى تمامًا مع التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فهي تؤكد لنا مرة أخرى قدوم الهاتف Nokia 9 PureView مع شاشة طويلة خالية من القطع تضم مستشعر بصمات الأصابع، وتؤكد لنا أيضًا قدومه مع إطار مصنوع من المعدن وواجهة خلفية مغطاة بالزجاج، ومع خمس كاميرات في الخلف على شكل حلقة تضم أيضا الفلاش LED وليزر التركيز التلقائي. وعندما يتعلق الأمر بالجزء السفلي للهاتف، فسوف يكون هناك منفذ مكبر الصوت، ومنفذ USB Type-C الذي سيتم إستخدامه للشحن ونقل البيانات. وللآسف، سيكون Nokia 9 PureView هو ثاني هاتف من شركة HMD Global Oy يفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm بعد الهاتف Nokia 8 Sirocco.

الهاتف Nokia 9 PureView سيكون جزءًا من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بأنه ينبغي أن يستفيد من وعد HDM Global Oy للحصول على تحديثات الأندرويد الرئيسية لمدة عامين والتحديثات الأمنية الشهرية لمدة ثلاث سنوات.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت بأن الكاميرا الخلفية الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView ستتمكن من إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع إمكانية تعديل نقطة التركيز بعد إلتقاط الصورة. كما سيعرض الهاتف Nokia 9 PureView ميزة مماثلة لميزة Night Sight الموجودة في هواتف Google Pixel 3 ستسمح بإلتقاط صور أكثر إشراقًا بنحو 10 مرات مقارنة مع هاتف ذكي عادي. وعلاوة على ذلك، ستتيح هذه الكاميرا الخماسية للهاتف Nokia 9 PureView إلتقاط صورة من جميع الكاميرات في نفس الوقت.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فالهاتف Nokia 9 PureView سيضم شاشة PureDisplay بحجم 5.99 إنش وبدقة +QuadHD مع دعم تقنية HDR10. وإنطلاقًا من هذا التسريب كذلك، فقد تأكد أن الهاتف Nokia 9 PureView سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا في الماضي بأن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB.

وأخيرًا، سيدعم الهاتف Nokia 9 Pureiew كذلك تقنية الشحن اللاسلكي وسيكون جزءًا من مبادرة Android One، وهذا ما يعني بأنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie الخام. وبطبيعة الحال، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Nokia 9 PureView كذلك مع العديد من الميزات الجديدة التي تستفيد من هذا القدر الكبير من الكاميرات المدمجة في الهاتف.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء حول الهاتف Nokia 9 PureView الجديد، فمن المفترض أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف من قبل شركة HMD Global Oy في اليوم 24 من شهر فبراير الجاري، وهو ما يعني بعد يومين من الآن.

Exclusive: Nokia 9 PureView Official Renders showing all angles of the phone! Also, Nokia may launch (New!) Nokia 4.2 (in Black & Pink), Nokia 3.2 (in Black & Silver) and (New!) Nokia 1 Plus (in Blue, Black & Red) at MWC. #Nokia #Nokia9PureView #Nokia9 #MWC2019 #MWC pic.twitter.com/re8aYr2Chg