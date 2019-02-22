شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد للكشف عن مساعد شخصى ذكى لمنافسة أبل وأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Yann Lecun رئيس قطاع الذكاء الاصطناعى بفيس بوك لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الشركة توسع جهودها خلال هذه الفترة لإنشاء رقائق الذكاء الاصطناعى الخاصة به.

يأمل فيس بوك أن تتمكن رقائق الذكاء الاصطناعى الخاصة به فى يوم من الأيام من تشغيل مساعد صوتى لإجراء محادثة كاملة مع البشر، ومنافسة المساعدين الصوتيين التابعين لشركات مثل Amazon و Apple.

ووفقا لرئيس قطاع الذكاء الاصطناعى فإن الاستخدامات الجديدة التى يهتم بها فيس بوك هو تقديم مساعدين رقميين أذكياء يتمتعون بمستوى من الحس السليم، وأن تكون لديهم معرفة أساسية، حتى يصبحوا قادرين على إجراء مناقشة معهم حول أى موضوع، ولكنه حذر من أن هذا المستوى من الذكاء لن يحدث غداً.

وأوضح أن فيس بوك معروفة بتطوير معداتها عند الحاجة، فالشركة تهتم دائما بالقيام بكل جديد، والعمل على كل ما هو متاح أمامها.

وكشف Lecun أن رقاقات فيس بوك سيتم استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض، أهمها المساعدة فى إدارة الشبكة الاجتماعية بشكل أوسع، من خلال مراقبة الفيديو فى الوقت الحقيقى ومساعدة المشرفين البشر فى فرز المحتوى وتحديد ما هو مسموح به على الموقع، حسبما ذكرت الفاينانشيال تايمز.