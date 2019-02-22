شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو ايميلك اخترق.. 6 حاجات لازم تعملها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تعرضت للاختراق عبر بريدك الإلكترونى، فهناك عدة خطوات تحتاج إلى اتخاذها، ليس فقط لاسترداد حسابك، ولكن أيضا لمنع اختراقه بسهولة مرة أخرى، والتى نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع " Askleo" الالكترونى.

1- استرداد حسابك إذا كنت تستطيع تسجيل الدخول بنجاح، اعتبر نفسك محظوظًا للغاية، وانتقل إلى الخطوة الثانية على الفور، وإذا لم تتمكن من تسجيل الدخول، على الرغم من استخدام كلمة المرور الصحيحة، فربما يكون الهاكر قد غير كلمة المرور.

فيجب عليك بعد ذلك استخدام خيار "نسيت كلمة المرور" أو خيارات استرداد الحساب الأخرى التي تقدمها الخدمة، ثم سترسل الخدمة تعليمات إعادة تعيين كلمة المرور إلى عنوان بريد إلكتروني بديل يمكنك الوصول إليه، أو إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف جوال قمت بإعداده مسبقًا.

2- قم بتغيير كلمة المرور

- بمجرد استعادة حسابك، قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.

- كما هو الحال دائمًا ، تأكد من أنها كلمة مرور جيدة وسهلة التذكر ولكنها صعبة في التخمين.

- تأكد من أن كلمة المرور الجديدة لا تقل عن 10 أحرف.

3- قم بتغيير أو تأكيد معلومات الاسترداد الخاصة بك

سواء قام الهاكرز بتغيير كلمة المرور الخاصة بك أم لا، فقد يغيروا جميع معلومات الاسترداد وعليك تأكيد أو تغيير معلومات الاسترداد التى قاموا بتعديلات عليها.

السبب بسيط: إذا قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، يمكن للهاكر اتباع خطوات "لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بي" ثم إعادة تعيين كلمة المرور، وذلك باستخدام معلومات الاسترداد التي قاموا بتعيينها.

وبالتالي، تحتاج إلى التحقق من كل ذلك وتغيير الكثير منه على الفور.

4. التحقق من الحسابات ذات الصلة

قد يكون هذا هو الجانب الأكثر رعباً والأكثر استهلاكا للوقت لاسترداد الحساب، بينما يمتلك المخترق حق الوصول إلى حسابك، فإنه يتمتع بإمكانية الوصول إلى بريدك الإلكتروني، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني السابقة والحالية وكذلك ما يصل إليه في المستقبل.

لنفترض أن الهاكر يرى أن لديك إشعارًا بالبريد الإلكتروني من حسابك على Facebook، فهو يعرف الآن أنك تمتلك حسابًا على Facebook، وعنوان البريد الإلكتروني الذي تستخدمه له، وبالتالى يمكن للهاكر الدخول إلى Facebook، وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وطلب إعادة تعيين كلمة المرور.

نتيجة لذلك ، يمكن للهاكر الآن اختراق حسابك على Facebook بحكم امتلاكك حساب بريدك الإلكتروني، وأى حسابات أخرى مرتبطة بالبريد الالكترونى الخاص بك، لذلك عليك تحقق من حساباتك الأخرى لإعادة تعيين كلمة المرور عليها وملاحظة أي نشاط مشبوه آخر.

5- دع جهات اتصالك تعرف

السماح لجهات الاتصال الخاصة بك بمعرفة أن حسابك قد تم اختراقه، فأبلغ جميع جهات الاتصال في دفتر عناوين الحساب عبر الإنترنت، لأنه من المهم أن تخطر جهات الاتصال الخاصة بك حتى يعلموا أن الهاكر قد يكون انتحل شخصيتك فى هذا الوقت وتحدث معهم أو أرسل لهم روابط لاختراق حساباتهم.

6- بدء النسخ الاحتياطي

فى حالة محو جهات الاتصال الخاصة بك والرسائل الالكترونية على البريد، سيمكنك استعادتها إذا كنت قد بدأت النسخ الاحتياطي للبريد الإلكتروني الخاص بك من قبل، فيمكنك استعادة كل ذلك لأنه محمل مسبقا فى نسخة احتياطية من خلال "backup" أما إذا لم تكن فعليك بالبدء حتى لا يتكرر ذلك مرة أخرى وتفقد حساباتك ورسائلك.