شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطالب مستخدميه بتجربة ميزة الردود الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع تويتر فى أكتوبر الماضى إنه سيعيد تصميم المحادثات على المنصة فى محاولة لتشجيع مناقشات أكثر صداقة وأكثر فائدة، والآن أصبحت الشركة جاهزة لاختبار إعادة التصميم مع مجموعة أكبر من المستخدمين، وستتلقى طلبات من أى شخص يرغب فى تجربتها.

ووفقا لموقع Theverge الأمريكى، يهدف التصميم الجديد إلى "تسهيل رؤية المزيد مما يقوله الناس"، كما تقول الشركة، فالشكل الجديد المستدير للردود يجعل "الثريد" على موقع تويتر يبدو وكأنه رسائل نصية، كما تظهر الردود من الأشخاص الذين تتابعهم باللون الأزرق، وتكون الردود من التغريدات الأصلية باللون الرمادي.

إذا كنت ترغب فى الاشتراك فى برنامج اختبار تويتر، فيمكنك القيام بذلك عبر هذا التطبيق، ومن غير الواضح متى يعتزم الموقع طرح هذا التصميم الجديد للجميع، ولكن من المرجح أن يكون هذا الاختبار التجريبى العام ساريًا فى وقت قريب.