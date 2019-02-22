شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. جامعات بريطانيا تعتمد 200 منحة فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم منح الخريجين الفرصة ليصبحوا خبراء مؤهلين في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال مجموعة جديدة من دورات الماجستير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فى محاولة لتعزيز صورة الدولة كرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى ، أعلنت الحكومة البريطانية أن ما يصل إلى 200 دورة ماجستير ستتاح في جامعات المملكة المتحدة، بدعم من شركات التكنولوجيا البريطانية رفيعة المستوى بما في ذلك Deepmind ، و BAE System.

كما سيتم توفير أكثر من 1000 منصب دكتوراه في 16 مركزًا مخصصًا للبحث العلمي والابتكار في المملكة المتحدة لتدريب الدكتوراه على مدار خمس سنوات كجزء من البرنامج.

وهذه المجموعة هي جزء من الاستراتيجية الصناعية الحديثة للحكومة، والتي يتم دعمها بما يصل إلى 110 ملايين جنيه استرليني من الاستثمارات الحكومية.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أهم التقنيات في المستقبل، حيث يستخدم بالفعل مساعدين افتراضيين مثل Alexa و Alex's Siri ، ومن المتوقع أن يكون جزءًا أساسيًا من الأنظمة المستخدمة لتشغيل السيارات بدون سائق وعلم الروبوتات.

وقال وزير الأعمال جريج كلارك عن المخطط الجديد: "إن المملكة المتحدة كانت منذ زمن طويل دولة من المبتكرين، وسوف تساعد مهارات الذكاء الاصطناعى واستثمار المواهب على رعاية المواهب الرائدة فى التكنولوجية والمحافظة على السمعة العالمية في مجال البحث والتطوير.

وأكد "الذكاء الاصطناعي لديه إمكانات كبيرة لزيادة الإنتاجية وتعزيز كل صناعة في جميع أنحاء اقتصادنا، من تشخيص الأمراض لأمور أكثر فعالية كبناء المنازل الذكية".