شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس وكالة الفضاء الروسية" لـ "موسك": لن تنجح فى التفوق على قوة محركاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى دميترى روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس ، شركة space x الأمريكية للفضاء، بأنها لم ولن تستطيع صناعة محرك يتفوق على أى محرك فضائى روسى.

ووفقاً لوكالة أنباء تاس، أوضح رئيس روس كوسموس، أن إيلون موسك مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذى لا يعرف أهمية تلك المحركات وليس على دراية بتصنيعها، فلا يمكن مقارنة إمكانيات كل من محركات الديزل ومحركات البنزين.

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وقال روجوزين: "إن موسك ليس متخصصا تقنيا بهذا الشأن ولا يدرك ما هو المقصود بالأمر، إذ لا تجوز المقارنة مثلا بين محرك ديزل ومحرك بنزين ".

وأضاف المسئول الروسى، أن موسك يحاول تحقيق أى تقدم فى محركات لا يمكن مقارنتها بمحرك الأكسجين والكيروسين التى تستخدمها الوكالة الروسية فى صواريخها، مؤكدا أنهم يملكون أيضا محرك يعمل بالميثان.