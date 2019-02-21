شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استخدمت أوبرا وينفرى التكنولوجيا فى رعاية نباتاتها وهى خارج المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوبرا وينفري ليست مجرد إعلامية مشهورة، ولكنها واحدة من أغنى النساء فى العالم، وكذلك من محبي النباتات، فلم يمنعها عملها عن رعاية الزهور بمنزلها بنفسها ورعاية نباتاتها مستخدمة طرق تكنولوجية حديثة جدا.



بيت أوبرا وينفري

وحسب تقارير لوس أنجلوس، يمكنها أن تروى النباتات عن بعد عندما تكون بعيدة، ومعظم الأنظمة في المنزل تديرها أدوات التحكم عن بعد، فيعد منزل أوبرا واحدا من نماذج المنازل الذكية.

وذكر موقع " The ambient" أيضا، أن أوبرا تعيش فى منزل ذكى تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في تيلورايد بولاية كولورادو، والذى يحتوي على جميع الزخارف التي تتوقعها، بما في ذلك حوض استحمام ساخن، ومسرح منزلي، وبيت ضيافة، وغرف تحت الأرض للاستمتاع بشرب الكحوليات مع عربة تنقل الضيوف إلى غرفة الخمور ذات الحرارة الرطبة.

لكن منزلها الذى يحتوى على خمس غرف نوم لديه بعض الطرق التكنولوجية المدهشة ومنه أجهزة استشعار بالممر تحذر أوبرا عندما يصل شخص ما إلى المنزل ويتحكم كذلك فى الحرارة بسبب الثلوج التى تحيط بالمنزل.