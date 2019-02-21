شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم إرسال أول رحلة للفضاء أواخر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت روسيا عن موعد إطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء، حيث وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اتفاقية مع شركة " سبيس أدفنتشرز" لنقل اثنين من "المشاركين فى رحلات الفضاء" إلى محطة الفضاء الدولية بحلول نهاية عام 2021.
ووفقاً لموقع engadget التقنى، قامت روسيا بنقل 7 سائحين فقط إلى الفضاء منذ عام 2001 ، ولكنها على وشك توسيع هذا العدد فى المستقبل القريب.
ومن المقرر أن تنطلق الرحلة على متن مركبة "سويوز" الفضائية وستكون رحلة قصيرة، و من المفترض أن يدفع السياح مبالغ مالية كبيرة، فوفقا لوكالة الفضاء الروسية هذه الأموال تساعد فى تمويل صناعة رحلات الفضاء الروسية، بما فى ذلك تطوير المركبات سويوز فى المستقبل.
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