شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم إرسال أول رحلة للفضاء أواخر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت روسيا عن موعد إطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء، حيث وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اتفاقية مع شركة " سبيس أدفنتشرز" لنقل اثنين من "المشاركين فى رحلات الفضاء" إلى محطة الفضاء الدولية بحلول نهاية عام 2021.

ووفقاً لموقع engadget التقنى، قامت روسيا بنقل 7 سائحين فقط إلى الفضاء منذ عام 2001 ، ولكنها على وشك توسيع هذا العدد فى المستقبل القريب.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة على متن مركبة "سويوز" الفضائية وستكون رحلة قصيرة، و من المفترض أن يدفع السياح مبالغ مالية كبيرة، فوفقا لوكالة الفضاء الروسية هذه الأموال تساعد فى تمويل صناعة رحلات الفضاء الروسية، بما فى ذلك تطوير المركبات سويوز فى المستقبل.