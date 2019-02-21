الأكثر تقدمًا عربيًا وأفريقيًا.. 10 معلومات عن القمر الصناعي المصري الجديد

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة بياكنور الروسية.

وأُطلق القمر في تمام الساعة 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة بحضور وفد رفيع المستوى من علماء هيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء المصرية التابعة للوزارة، فضلًا عن وفد وكالة الفضاء الروسية ومؤسسة الصواريخ والأقمار الصناعية الروسية (إينرجيا).

ويستعرض "مصراوي"، أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري وفقًا لتصريحات وزير التعليم العالي، كالآتي:

1- يدعم أغراض البحث...