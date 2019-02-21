أدى تطور المساعدات الصوتية إلى تمكيننا من أداء الكثير من المهام من خلال الأوامر الصوتية فقط، كما ساعدت زيادة شعبية الخدمات التي تستعمل تقنية التعرف على الصوت – مثل أليكسا من أمازون ومساعد جوجل الصوتي Google Assistant وسيري من آبل وكورتانا من مايكروسوفت – على إعطاء تطوير واجهات المحادثة الأولوية الأولى بالنسبة لشركات التكنولوجيا.

يستطيع المساعد الصوتي أليكسا Alexa التابع لشركة أمازون فعل ما هو أكثر من أتمتة منزلك، حيث يمكنه مساعدتك في التسوق عبر الإنترنت بواسطة الأوامر الصوتية لشراء ما تريد، فمن خلال عبارة صوتية بسيطة يمكن لجهاز أليكسا الخاص بك إضافة عناصر إلى سلة التسوق الخاصة بك في أمازون ثم الشراء وتتبع طلبك حتى يصل إليك.

فيما يلي 8 نصائح تساعدك على التسوق من خلال أليكسا بشكل أفضل، مع توفير بعض المال:

1- قم بتفعيل ميزة الشراء عبر الصوت Voice Purchasing على أليكسا

هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها قبل أن تتمكن من التسوق باستخدام جهاز أليكسا وهي كالتالي:

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أولاً: يجب عليك التسجيل كعضو في Amazon Prime وسيكلفك هذا 119 دولارًا سنويًا، ولكنه ضروري جدً للتسوق عبر أليكسا.

ثانيًا انتقل إلى تطبيق Alexa لتفعيل ميزة الشراء عبر الصوت

اختر القائمة Menu

اضغط على الإعدادات Settings

اضغط على حساب أليكسا Alexa Account

اضغط على خيار Voice Purchasing

اضغط على زر التبديل الموجود بجوار خيار الشراء بالصوت Purchase by Voice

ثالثًا: انتقل إلى التفضيلات بنقرة واحدة 1-Click Preferences على الموقع وقم بإعداد طريقة الدفع.

لشراء شيء ما قل: “أليكسا، أضف (المنتج) إلى عربة التسوق الخاصة بي” ستبحث اليكسا عن هذا المنتج وتقوم بإضافته إلى سلة التسوق الخاصة بك، وعند الانتهاء من إضافة ما تريد شرائه قل “أليكسا، قومي باتمام شراء ما يوجد في سلة تسوقي”، وقم بتأكيد ذلك.

2- كن محددًا أو اترك لأليكسا الاختيار

إذا كنت تعرف بالضبط ما تريد شرائه، أخبر أليكسا بالعلامة التجارية والكمية واللون، وإذا كنت لا تعرف العلامة التجارية التي تريدها، فلا تقلق يمكنك أن تسأل عن شيء غير محدد وستقوم أليكسا باختيار عنصر رئيسي لهذه الفئة وتضعه في سلة التسوق الخاصة بك.

إذا كان هناك منتج متاح بعلامة أمازون، فستختاره أليكسا وتضعه في عربة التسوق الخاصة بك بدلًا من العلامات التجارية الأخرى، فعلي سبيل المثال إذا قلت “اليكسا، أضف مناديل الطفل إلى عربة التسوق”، ستضيف Amazon Elements Baby Wipes إلى عربة التسوق الخاصة بك بدلاً من Pampers أو Huggies.

إذا كنت قد طلبت منتجًا من قبل، فإن أمازون ستتذكر تفضيلات علامتك التجارية وتضيف العلامة التجارية للعنصر إلى سلة التسوق، وذلك بغض النظر عما إذا كنت قد طلبت هذا المنتج على موقع أمازون نفسه أو من خلال أليكسا.

3- قبل إتمام الشراء اسأل عن الموجود في عربة التسوق

من الوارد أن تنسى العناصر الموجودة في سلة التسوق الخاصة بك، لذلك قبل تأكيد طلب الشراء، قل “أليكسا، ماذا يوجد في عربة التسوق الخاصة بي” وستسمع قائمة المنتجات التي اخترتها، سيساع\ك ذلك على اكتشاف أي شيء قمت باضافته مرتين إلى السلة بغير قصد.

4- قم بتعيين رمز مرور صوتي لتجنب طلبات الشراء غير المرغوب فيها

يوجد العديد من الحالات التي قام فيها الأطفال بطلب منتجات من أمازون دون إذن، ولتفادي عمليات شراء غير مرغوب فيها فمن الأفضل تفعيل رمز مرور صوت مكون من أربعة أرقام من أجل اعتماد عمليات الشراء.

ولإعداد هذا الرمز يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق أليكسا واختر القائمة Menu

اضغط على الإعدادات Settings

اضغط على حساب أليكسا Alexa Account

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار الشراء بالصوت Voice Purchasing، ثم اضغط عليه

اضغط على زر التبديل المجاور لخيار رمز الصوت Voice Code، واكتب رمزًا مكونًا من أربعة أرقام ترغب في استخدامه، ثم انقر على “انتقال Go

ملاحظة: تأكد من حفظ رمز المرور الصوتي جيدًا، لأنك ستحتاجه في المرة القادمة التي تحاول فيها إتمام عملية شراء من خلال أليكسا.

5- استخدم خدمة Prime Now

تُمكن خدمة Prime Now عملاء أمازون من الحصول على مئات الآلاف من المنتجات الموجودة بالمتاجر المحلية في أقل من ساعتين، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة متاحة فقط في بعض المدن، والسلع التي يمكن الحصول عليها من خلالها معظمها سلع غذائية أو مواد تجميل بالإضافة لبعض الهدايا الصغيرة من بعض المحلات التجارية المحلية المعروفة.

يمكنك طلب منتجات Prime Now من خلال أليكسا، ولكن يجب عليك التأكد من تحديد الخدمة أولًا، فعلي سبيل المثال قل: “أليكسا اطلبي برجر من برايم ناو” إذا كان العنصر متاحًا للتسليم خلال ساعتين، فستتم إضافته إلى سلة التسوق الخاصة بك وستحتاج إلى تأكيد هذا البند لشحنه على الفور.

6- الحصول على خصومات

توفير المال مع اليكسا أمر سهل، فقط قل: “أليكسا، ابحث عن صفقات في أمازون”.

ستقوم أليكسا بإدراج منتج عليه خصم وسؤالك عما إذا كنت ترغب في شرائه، يمكنك أن تقول “نعم” لإضافتها إلى عربة التسوق أو “لا” للانتقال إلى الصفقة التالية.

7- استعن بأليكسا في شراء هدايا

تستطيع أليكسا مساعدتك في شراء الهدايا عن طريق طرح أفكار هدايا وإضافتها إلى سلة التسوق حتى تتمكن من شرائها لاحقًا، كما يمكنها مساعدتك في الحصول على الخصومات المتاحة على الهدايا.

8- متابعة الطرود

يمكنك استخدام أليكسا لتتبع الطرود الخاصة بك بمجرد طلبها أيضًا، فقط أسأل “أليكسا، أين طرودي؟”، سوف تُخبرك اليكسا متى تم شراء المنتجات وموعد وصولها إلى منزلك.

كما يمكنها أيضًا إطلاعك على تحديثات الشحن تلقائيًا من خلال تفعيل ميزة إشعارات الشحن، ويمكنك تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق أليكسا

اضغط على الإعدادات Settings

اضغط على الإشعارات Notifications

اضغط على إشعارات الشحن Shipping Notifications

وبعد ذلك يمكنك التبديل إلى الإشعارات التي تريدها، وبمجرد أن يكون هناك معلومات جديدة الشحن، ستعلمك أليكسا بذلك.