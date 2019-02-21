شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اوعى تفوتك .. 12 صورة حول العالم لأكبر قمر لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف خرج لنا قمر فبراير الذى يعد الأكبر والأسطع لعام 2019؟ هذا ما رصدته وكالات الأنباء والصحف العالمية حول العالم فى مشاهد بديعة لقمر "snow" العظيم، نقلا عن صحيفة "الجاريان" البريطانية، حيث يضيء سماء الليل في جميع أنحاء الكوكب، ويبدو أكثر إشراقا وأكبر من الأقمار الكاملة الأخرى لأنه قريب من الحضيض، وبأقرب نقطة في مداره إلى الأرض.

صورة القمر 1 صورة 1: مسجد جامليكا في اسطنبول أمام القمر - وكالة حماية البيئة " EPA"

صورة القمر 2

صورة 2: عمال البناء يعملون مع ارتفاع القمر فوق موقع بناء في كولكاتا - وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"

صورة القمر 3 صورة 3: النجم الساطع أمام الكرملين – وكالة الأنباء الروسية "TASS"

صورة القمر 4 صورة 4: أحد المتزلجين في منتجع أبالي للتزلج بالقرب من فان في تركيا - وكالة الأناضول

صورة القمر 5

صورة 5: ارتفاع فوق نهر التاجة في لشبونة – وكالة رويترز



صورة القمر 6 صورة 6: طائرة تطير تطير في السماء أمام أكبر قمر لعام 2019 في لندن – جيتى إيماجز

صورة القمر 7 صورة 7: القمر يرتفع فوق معبد البارثينون في أثينا - وكالة الأسوشيتد برس "AP"

صورة القمر 8 صورة 8: علامة الكنيسة أرثوذكسية في مينسك - وكالة الأسوشيتد برس "AP"

صورة القمر 9 صورة 9: طائرة تعبر وجه القمر في نورمبرج بألمانيا - وكالة الأسوشيتد برس "AP"

صورة القمر 10 صورة 10: ارتفاع القمر خلف الكاتدرائية في سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا- وكالة حماية البيئة " EPA"

صورة القمر 11 صورة 11: سيارة الكابل تمر أمام القمر في أنقرة - وكالة الأناضول

صورة القمر 12 صورة 12: تمثال الإسكندر الأكبر فى كورنث اليونانية - وكالة الأنباء الفرنسية "AFP"

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اوعى تفوتك .. 12 صورة حول العالم لأكبر قمر لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.