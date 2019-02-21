طقس الجمعة: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على بعض المدن:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 8

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10