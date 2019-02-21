النسخة المصنوعة من السيراميك من Apple Watch ستعود هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق الساعة الذكية Apple Watch لأول مرة، قامت الشركة بإطلاق نسخة من هذه الساعة الذكية مرصعة بالذهب تكلف 10 آلاف دولار تحمل إسم Apple Watch Edition. في وقت لاحق، قامت الشركة بالتخلص من هذه النسخة وقررت إستبدالها بنسخة أرخص نسبيًا مصنوعة من السيراميك عندما قامت بإطلاق Apple Watch Series 2 و Apple Watch Series 3، ولكن توقفت شركة آبل عن تقديم هذه النسخة مع Apple Watch Series 4، ولكن يبدو أن ذلك لن يدوم طويلاً.

ووفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن النسخة المصنوعة من السيراميك من Apple Watch ستعود. ووفقا لهذا المحلل، فهو يقول بأن شركة آبل ستقوم بإطلاق نسخة جديدة مصنوعة من السيراميك من ساعتها الذكية Apple Watch في وقت لاحق من هذا العام. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يعني أننا سوف نرى عودة Apple Watch Edition، أو ما إذا كانت ستأتي في هيئة مختلفة.

التقرير الصادر من المحلل Ming-Chi Kuo يمضي للقول بأن شركة آبل ستقوم بجلب ميزة التخطيط الكهربائي للقلب إلى المزيد من البلدان. ومن المتوقع أن يكون دعم ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG بطيئًا نظرًا لأنها عبارة عن ميزة طبية، وهذا ما يعني بأنها بحاجة إلى أن تكون متوافقة مع القوانين والمعايير المحلية، وهذا هو السبب الذي جعل هذه الميزة متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في الوقت الراهن.

ومن غير الواضح ما هي البلدان التالية التي ستحصل على ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، ولكننا سننتظر ونرى. وليس هناك أي خبر حول موعد إطلاق ساعة Apple Watch الذكية الجديدة، ولكن إستنادًا إلى عادات آبل في الماضي، فمن المرجح أن يتم ذلك في النصف الثاني من هذا العام، وبالضبط عندما ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية الجديدة.

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