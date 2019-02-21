سامسونج تكشف رسميًا عن هواتف Galaxy S10 و S10+ و S10e

كشفت سامسونج النقاب عن هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10+ و Galaxy S10e خلال فعاليات حدث Galaxy Unpacked 2019 للاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف من فئة Galaxy S.

وتشترك سلسلة Galaxy S10 كثيرًا في الجانب الخارجي، لكنها مختلفة من الناحية الداخلية، وهي تتميز بالزجاج الواقي Gorilla Glass 6 المصنع من قبل شركة Corning، وداعمة لمعيار IP68 لمقاومة الماء، بحيث تتحمل الغمر تحت عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وتزعم شركة Corning أن الزجاج يتحمل حتى 15 سقوط متتالي من ارتفاع متر واحد على الأسطح الخشنة، وأنه أقوى مرتين من زجاج Gorilla Glass 5 المستخدم لحماية أجهزة S9.

وابتعدت شركة سامسونج عن ماسح القزحية، وهو علامة مميزة في سلسلة Galaxy S و Note منذ عام 2016، مع وجود مستشعر الضوء المحيط وسماعة الأذن، ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو الثقب الذي يبلغ طوله 6 ميليمتر تقريباً في الزاوية العلوية اليمنى، والذي تم تشكيله بدقة لاستيعاب الكاميرا الأمامية.

وتطلق سامسونج على التصميم اسم “Infinity-O”، والذي طرح لأول مرة على هواتف سلسلة سامسونج Galaxy A8 من الفئة المتوسطة، والتي أطلقت في شهر يناير/كانون الثاني.

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وتأخذ الفتحة على هواتف Galaxy S10 و Galaxy S10e شكل دائرة مثالية، حيث يتضمن الهاتفان كاميرا أمامية واحدة، بينما تتوسع الفتحة ضمن هاتف Galaxy S10+ لاستيعاب كاميرا أمامية مزدوجة.

ويأتي هاتف Galaxy S10 بشاشة Super AMOLED بقياس 6.1 إنش بدقة 3040×1440 بيكسل وبكثافة 550 بيكسل بالإنش تتوافق مع HDR.

بينما يأتي هاتف Galaxy S10+ بشاشة بقياس 6.4 إنش بدقة 2280×1080 بيكسل وبكثافة 438 بيكسل بالإنش، في حين يأتي هاتف Galaxy S10e بشاشة بقياس 5.8 إنش بدقة 3040×1440 بيكسل وبكثافة 522 بيكسل بالإنش.

واستخدمت سامسونج لأول مرة مستشعر بصمة إلكتروستاتيكي مضمن تحت زجاج العرض في هواتف Galaxy S10 و S10+، في حين يفقتر جهاز S10e إلى مستشعر كهروستاتيكي، لكنه يحتوي على زر للاستيقاظ مع ماسح ضوئي سعوي.

وهناك كاميرا ثلاثية الإستشعار وفلاش LED حول الجزء الخلفي من S10 و S10+، وكاميرا مزدوجة الاستشعار في الجزء الخلفي من S10e، أما بالنسبة للأجزاء السفلية من الهواتف، فإن هناك منفذ USB من النوع C، وميكروفون، ومقبس سماعة رأس 3.5 ميليمتر، ومكبر صوت يعمل بالتوازي مع سماعة الأذن لتقديم صوت ستيريو.

وتأتي الكاميرا الخلفية لهواتف Galaxy S10 و S10 Plus بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f1.5/2.4 متغيرة مع تثبيت صورة بصري، وعدسة ثانوية بدقة 16 ميجابيكسل واسعة للغاية بفتحة f2.2، وعدسة ثالثة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل مع تكبير بصري بقدرة 2x وفتحة f2. 4، مع تثبيت صور بصري وتركيز تلقائي للكشف عن المرحلة.

أما الكاميرا الخلفية لهاتف Galaxy S10e، فتأتي بعدسة أساسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة f1.5/2.4 متغيرة، وعدسة ثانوية بدقة 16 ميجابيكسل واسعة للغاية بفتحة f2.2.

ويقلب الوضع التلقائي Automatic mode في تطبيق الكاميرا الفتحة إلى f/1.5 تلقائيًا عندما تنخفض الإضاءة المحيطة إلى مستوى معين، وتعمل ميزة اكتشاف المشهد على ضبط إعدادات الألوان مثل التباين وتوازن اللون الأبيض وتمكين HDR بناءً على المناظر الطبيعية والناس والحيوانات والكائنات داخل الإطار.

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ويوصي تطبيق الكاميرا بالتحول إلى العدسة ذات الزاوية الواسعة جدًا عندما يكون ذلك مناسبًا، مع ضبط أوضاع الصور الفوتوغرافية وصور السيلفي والصور البانورامية وغير ذلك الكثير.

وتوفر الكاميرا إصدار أسرع وأكثر دقة من تقنية التركيز الثنائي Dual Pixel من سامسونج لتقليل التشويش متعدد الأطياف، وكما هو الحال مع S9 و Note 9، فإن سلسلة S10 تعمل على تحسين الصورة من خلال التقاط 12 لقطة للصورة، وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات، وتوليد صورة مركبة.

أما بالنسبة إلى الكاميرات الأمامية من سلسلة S10، فإن الأمر يعتمد على الهاتف، إذ يحتوي جهازا S10e و S10 على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع فتحة f/1.9، في حين أن جهاز S10+ يحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة بعدسة بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/1.9 وعدسة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f/2.4.

وعندما يتعلق الأمر بالفيديو، فإن بإمكان هواتف سلسلة S10 تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، مع دعم اختياري لميزة HRD10+، كما يمكن تسجيل فيديوهات الحركة فائقة البطء Super Slow-Mo بمعدل 960 إطار في الثانية.

وتقوم جميع الهواتف في سلسلة S10 بتشغيل صوت ستريو عبر سماعة الأذن ومكبر صوت، والتي يتم ضبطها من قبل AKG Acoustics، مع دعم تقنية DSD وتقنية الصوت المحيطي Atmos 3D من دولبي.

وتعمل هواتف S10 and S10+ بواسطة معالج Exynos 9820 و Snapdragon 855، بحيث تحصل نسخ أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وهونغ كونغ والصين واليابان على معالج كوالكوم، في حين تحصل نسخ بقية العالم على معالج سامسونج.

وتدعم جميع الهواتف الذكية تقنية Adaptive Fast Charging من سامسونج وتقنية Fast Wireless Charging 2.0.

ويحتوي هاتف Galaxy S10e على بطارية بسعة 3100 ميلي أمبير، في حين يحتوي هاتف Galaxy S10 على بطارية بسعة 3400 ميلي أمبير، أما هاتف Galaxy S10+ فيتضمن بطارية بسعة 4100 ميلي أمبير.

ووفرت سامسونج ميزة مشاركة الشحن اللاسلكي عبر ما تطلق عليه اسم Powershare، حيث يمكنك استخدام S10 لإعادة شحن ملحقات Qi بدون أسلاك عن طريق وضعها على الجزء الخلفي من الهاتف أسفل الكاميرا.

وفي حين أن جميع الهواتف الثلاثة في سلسلة S10 تتمتع بميزة PowerShare، إلا أنها لا تشترك في نفس إعدادات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، إذ يتمتع هاتف Galaxy S10e بما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

بينما يأتي هاتفا Galaxy S10 و Galaxy S10+ مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128/512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، على أن تصدر الشركة في وقت لاحق نسخة محدودة من Galaxy S10+ بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويتوفر هاتف Galaxy S10e بسعر 750 دولار، في حين يتوفر هاتف Galaxy S10 بسعر 900 دولار، أما هاتف Galaxy S10+، فيتوفر بسعر 1000 دولار، وتأتي سلسلة Galaxy S10 بثلاثة ألوان هي الأسود والأخضر والأبيض، على أن يتوفر اللون الأزرق في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى توافر S10e باللون الأصفر.

الطلب المسبق في الدول العربية

وتتوفر سلسلة Galaxy S10 للطلب المسبق بدءًا من الغد من خلال الرابط التالي، وذلك بسعر 2699 درهم لهاتف Galaxy S10e وبسعر 3199 درهم لهاتف Galaxy S10 وبسعر يبدأ من 3599 درهم لهاتف Galaxy S10+، ومن المتوقع أن يتم شحن الطلبات بحلول 8 مارس/آذار.