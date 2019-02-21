تكنولوجيا: الوضع الليلي لمتصفح كروم على أندرويد سيعمل أيضًا مع صفحات الويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد علمنا مؤخرًا أن شركة جوجل تعمل على إحضار الوضع الليلي إلى متصفح كروم لأندرويد، ومع ذلك، تشير بعض التطويرات التي تم رصدها عبر موقع 9to5Google إلى أن الوضع الليلي سيعمل أيضًا مع صفحات الويب.
فقد أشارت أحدي علامات كروم الجديدة؛ enable-android-web-contents-dark-mode#، إلى انه عند تفعيل الوضع الليلي على متفصح كروم، فهذا من شأنه أن يقوم أيضًا بتغيير لون بعض صفحات الويب من الأبيض إلى اللون الداكن، تمامًا مثلما رأينا مع متصفح FireFox لأندرويد ومتصفح Samsung Internet Browser.
يبدو أن جوجل تواصل تركيزها بشدة مع وظيفة الوضع الليلي، إذ أنها أحضرته بالفعل إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات في الآونة الأخيرة.
ومن المفترض أن يصل الوضع الليلي إلى الإصدار التجريبي من Chrome Canary خلال الأيام المقبلة، في حين قد يستغرق وقتًا أطول ليصل إلى الإصدار التجريبي من WebView.
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